Praha - Kapitán českých tenistek Petr Pála dnes oznámí nominaci na utkání prvního kola Fed Cupu proti Rumunsku. Při absenci finalistky Australian Open Petry Kvitové se očekává, že domácí jedničkou v ostravském zápase bude světová pětka Karolína Plíšková.

Plíšková na svém webu uvedla, že se na Fed Cup těší a je odhodlaná bojovat za české barvy. Loni se podílela na semifinálové výhře v Německu, vítězný duel o titul proti Američankám vynechala kvůli natrženému lýtkovému svalu.

Druhou singlistkou by mohla být Kateřina Siniaková. Pála může do nominace doplnit třeba i Markétu Vondroušovou a na čtyřhru Barboru Krejčíkovou. Rumunky zřejmě do Ostravy, kde se bude o postup do semifinále hrát 9. a 10. února, přijedou i s bývalou světovou jedničkou Simonou Halepovou.