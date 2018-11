Islámábád - Pákistánská křesťanka zproštěná před týdnem viny z rouhání vůči islámu byla propuštěna z vězení, ale je v ochranné vazbě na bezpečném místě kvůli obavám, že by se mohla stát terčem útoků. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na tři bezpečnostní zdroje. Jiná média dnes uváděla, že Asia Bibiová byla pouze převezena do jiného vězeňského zařízení.

Bibiová byla před osmi lety odsouzena k trestu smrti za urážku islámského proroka Mohameda. Agentura AP předtím napsala, že žena i přes zproštění obvinění zůstává ve vězení, ale dnes byla převezena do bezpečnějšího zařízení v Islámábádu. Agentura AFP dokonce tvrdila, že nelze očekávat, že by Bibiová byla v nejbližší době propuštěna.

Tři bezpečnostní zdroje ale agentuře Reuters řekly, že Bibiová byla propuštěna z vězení ve městě Multán v provincii Paňdžáb. Matka pěti dětí údajně byla letecky transportována na letiště poblíž pákistánského hlavního města Islámábádu. Vzhledem k tomu, že její život je v ohrožení, zůstává v ochranné vazbě, uvedly zdroje pod podmínkou anonymity.

Také právní zástupce Bibiové agentuře Reuters telefonicky z Nizozemska potvrdil, že jeho klientka už není ve vězení. "Mohu vám říct jen tolik, že byla propuštěna," řekl právník.

Převoz z provincie Paňdžáb do bezpečnějšího zařízení v Islámábádu provázela podle AP přísná bezpečnostní opatření. Silnice vedoucí na letiště střežili vojáci.

Rozhodnutí pákistánského nejvyššího soudu z minulé středy vyvolalo v Pákistánu demonstrace radikálních muslimů, kteří požadovali, aby žena byla veřejně oběšena. Demonstranti, kteří kromě popravy Bibiové požadovali i smrt trojice soudců, kteří křesťanku osvobodili, blokovali silnice spojující Islámábád s jinými velkými pákistánskými městy. Protesty skončily až poté, co pákistánské úřady slíbily, že propuštění Bibiové odloží a nedovolí jí opustit zemi.

Vzhledem k této dohodě setrvávala Bibiová podle některých médií navzdory zproštění viny dál ve věznici.

Jeden z místních duchovních, který v roce 2009 obvinil Bibiovou z rouhání, se již minulý týden obrátil na nejvyšší soud s žádostí, aby osvobozující verdikt zvrátil. Islamistická strana Tehríke Labajk (TLP), která stála v čele protestů, varovala, že její přívrženci jsou připraveni se do ulic vrátit.

Několik zemí nabídlo Bibiové azyl, mimo jiné Itálie, Francie či Španělsko. Italská vláda tento týden uvedla, že je připravena pomoci najít řešení, které by Bibiové "zajistilo budoucnost". "Udělám vše, co je v lidských silách, abych této ženě zabezpečil budoucnost," napsal na twitteru italský ministr vnitra Matteo Salvini. Také italské ministerstvo zahraničí uvedlo, že je připraveno podniknout všechny kroky, o nichž by mohla vláda v této záležitosti rozhodnout.

Italská katolická asociace ACS, která podporuje nejen Bibiovou, ale všechny perzekvované křesťany na světě, oznámila, že se na ni obrátil s prosbou o pomoc Asiin manžel. Ve videonahrávce zveřejněné na stránkách ACS Ašik Masíh prosí italskou vládu o pomoc s odjezdem ze země, protože jejich životní podmínky v Pákistánu jsou čím dál tím těžší.