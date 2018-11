Péšávar (Pákistán) - Dvanáct lidí dnes přišlo o život při silném výbuchu na tržišti v oblasti města Péšávar na severozápadě Pákistánu. Dalších více než pět desítek lidí utrpělo podle policie zranění, informovala agentura AP.

Útok se stal v kmenové oblasti Orakzáí v pákistánsko-afghánském pohraničí.

Mnoho ze zraněných je v kritickém stavu, uvádí agentura DPA. Zatím není jasné, zda bombu na tržišti před náboženskou školou kdosi předem nastražil, nebo zda šlo o sebevražedný útok.

Dva policisté zemřeli při útoku na čínský konzulát v Pákistánu

Nejméně dva policisté dnes zemřeli při útoku na čínský konzulát v pákistánském městě Karáčí. K ozbrojené akci se přihlásila separatistická Balúčistánská osvobozenecká armáda (BLA), která bojuje za větší autonomii stejnojmenné provincie na jihozápadě Pákistánu. Všichni zaměstnanci úřadu jsou v pořádku, informoval podle agentury Reuters pákistánský ministr zahraničí. Všichni tři útočníci jsou podle úřadů naopak po smrti.

Na budovu konzulátu v Karáčí zaútočili tři ozbrojení muži. "Naše stráž je zarazila u prvního kontrolního stanoviště," řekl AFP zástupce policie. "Při přestřelce zemřeli dva policisté a třetí byl vážně raněn," dodal.

Podle pákistánského ministra zahraničí Šáha Mahmúda Kurešího je všech 21 zaměstnanců konzulátu v pořádku. "Útočníci nemohli žádného z nich zranit, ani je nemohli vzít jako rukojmí," uvedl Kureší na tiskové konferenci v Islámábádu a dodal, že byli zaměstnanci z konzulátu převezeni na bezpečnější místo.

Šéf policie v Karáčí popřel zprávy, že se útočníci dostali do budovy konzulátu. Podle něj byli všichni tři útočníci zabiti ještě před tím, než se dostali do areálu. "Útočníci byli tři a všichni tři byli zabiti... Nedostali se ani do areálu. Pokoušeli se dostat do části, kde se vydávají víza," dodal.

Mluvčí BLA na twitteru zveřejnil fotografii tří mužů s balúčistánskou vlajkou, které označil za útočníky. "Byli to tři sebevražední útočníci," informoval. "Zaútočili na čínskou ambasádu v Karáčí. Čína drancuje naše (přírodní) zdroje," dodal. Podle policie sebevražední útočníci použili vůz naložený výbušninami.

"Přivezli nám dva mrtvé a jednoho člena ostrahy, který byl těžce raněn při výbuchu," informoval lékař z místní nemocnice.

Pákistánský premiér Imran Chán označil dnešní útok za "spiknutí" ve snaze narušit pákistánsko-čínskou strategickou spolupráci. Čína je blízkým spojencem Pákistánu. Peking investuje v rámci projektu nové Hedvábné stezky miliardy dolarů do pákistánské infrastruktury.