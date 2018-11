Péšávar (Pákistán) - Pětatřicet lidí dnes přišlo o život při atentátu na tržišti v oblasti města Péšávar na severozápadě Pákistánu. Novou bilanci útoku zveřejnila pákistánská policie, podle níž desítky dalších osob utrpěly zranění. Úřady dosud mluvily o 25 mrtvých. Nejméně dva policisté dnes zemřeli při útoku na čínský konzulát v pákistánském městě Karáčí. K ozbrojené akci se přihlásila separatistická Balúčistánská osvobozenecká armáda (BLA), která bojuje za větší autonomii stejnojmenné provincie na jihozápadě Pákistánu.

K útoku, který se stal v kmenové oblasti Orakzáí u hranic s Afghánistánem, se zatím nikdo nepřihlásil

Okolnosti atentátu zatím nejsou jasné. Agentura Reuters uvedla, že útok spáchal sebevražedný atentátník, který vjel na motocyklu do davu lidí, kteří přišli na místní slavnosti a trh. Místo údajně navštěvují lidé z různých náboženských skupin.

"Jednalo se o sebevražedný útok na festival, který se koná každý pátek," řekl agentuře Reuters zástupce okresního policejního komisaře Abbás Chán. Podle něj jsou mezi mrtvými tři členové sikhské menšiny a dva členové bezpečnostních sil.

Podle agentury AFP explodovala na tržišti výbušnina skrytá v krabici se zeleninou. "Podle předběžného vyšetřování improvizované výbušné zařízení schované v krabici se zeleninou usmrtilo 35 lidí a 50 dalších zranilo," uvedl podle AFP představitel místní vlády Chálid Ikbál.

Agentura AP napsala, že většina obětí byli menšinoví šíité. Vyznavači šíitské větve islámu tvoří pětinu 180milionové pákistánské populace, zatímco vyznavači sunnitského islámu 77 procent obyvatelstva.

Oblast, kde se atentát odehrál, je po desetiletí útočištěm islamistů, kteří bojují proti vládě v sousedním Afghánistánu i proti stávajícímu režimu v Pákistánu. Region byl v posledních letech svědkem řady útoků, k nimž se zpravidla přihlásili pákistánští sunnitští ozbrojenci.

Dva policisté zemřeli při útoku na čínský konzulát v Pákistánu

Nejméně dva policisté dnes zemřeli při útoku na čínský konzulát v pákistánském městě Karáčí. K ozbrojené akci se přihlásila separatistická Balúčistánská osvobozenecká armáda (BLA), která bojuje za větší autonomii stejnojmenné provincie na jihozápadě Pákistánu. Všichni zaměstnanci úřadu jsou v pořádku, informoval podle agentury Reuters pákistánský ministr zahraničí. Všichni tři útočníci jsou podle úřadů naopak po smrti.

Na budovu konzulátu v Karáčí zaútočili tři ozbrojení muži. "Naše stráž je zarazila u prvního kontrolního stanoviště," řekl AFP zástupce policie. "Při přestřelce zemřeli dva policisté a třetí byl vážně raněn," dodal.

Podle pákistánského ministra zahraničí Šáha Mahmúda Kurešího je všech 21 zaměstnanců konzulátu v pořádku. "Útočníci nemohli žádného z nich zranit, ani je nemohli vzít jako rukojmí," uvedl Kureší na tiskové konferenci v Islámábádu a dodal, že byli zaměstnanci z konzulátu převezeni na bezpečnější místo.

Šéf policie v Karáčí popřel zprávy, že se útočníci dostali do budovy konzulátu. Podle něj byli všichni tři útočníci zabiti ještě před tím, než se dostali do areálu. "Útočníci byli tři a všichni tři byli zabiti... Nedostali se ani do areálu. Pokoušeli se dostat do části, kde se vydávají víza," dodal.

Mluvčí BLA na twitteru zveřejnil fotografii tří mužů s balúčistánskou vlajkou, které označil za útočníky. "Byli to tři sebevražední útočníci," informoval. "Zaútočili na čínskou ambasádu v Karáčí. Čína drancuje naše (přírodní) zdroje," dodal. Podle policie sebevražední útočníci použili vůz naložený výbušninami.

"Přivezli nám dva mrtvé a jednoho člena ostrahy, který byl těžce raněn při výbuchu," informoval lékař z místní nemocnice.

Pákistánský premiér Imran Chán označil dnešní útok za "spiknutí" ve snaze narušit pákistánsko-čínskou strategickou spolupráci. Čína je blízkým spojencem Pákistánu. Peking investuje v rámci projektu nové Hedvábné stezky miliardy dolarů do pákistánské infrastruktury.