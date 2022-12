Pafko: První pacient, který potřeboval transplantaci plic, hrál na klarinet

Praha - První pacient, kterému lékaři v ČR před 25 lety transplantovali plíce, hrál podle lékaře Pavla Pafka ve volném čase na klarinet. Po operaci přežil šest let, řekl v rozhovoru s ČTK. Čeští lékaři se náročnou operaci jezdili učit do Vídně. Pafko vzpomíná, že pro český zdravotnický systém byla tehdy celá akce o polovinu levnější než v Rakousku. Materiální náklady byly podobné, zásadní rozdíl byl podle něj v platech personálu. Ani za 25 let se jej podle Pafka nepodařilo dohnat.

Prvním operovaným byl jednačtyřicetiletý Josef Moravec z Nymburka. "Po operaci mi říkal: 'Já jsem se v noci vzbudil a myslel jsem si, že umírám, protože jsem nedýchal'. Protože ti lidé museli věnovat dýchání velké úsilí, věděli, že dýchají a žijí," řekl ČTK. Zda mohl hrát na klarinet i s novými plícemi, ale neví. "Hráči na dechové nástroje mívají po vrcholových sportovcích nejlepší měření dechu," dodal.

Moravec ale podle Pafka trpěl plicní fibrózou. Byl v konečné fázi tohoto zánětlivého onemocnění plicních sklípků, a náhrada plíce tak pro něj byla jediným řešením. "Byl na kyslíku," dodal. Dárcem se stal šestadvacetiletý muž, jehož život nebylo možné po průstřelu hlavy zachránit.

Emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole vzpomíná, že už před 25 lety se řešila i cena operace. Vycházelo se z ceny ve vídeňském centru. "Když se ministerstvo ptalo, jak to zaplatit, tak jsem zavolal do Vídně a zjistil jsem, kolik tam ta transplantace stojí," popsal.

Česká cena ale byla ve výsledku poloviční. "Přitom materiální vstupy do celé transplantace jsme od Vídeňáků okopírovali. Rozdíl je samozřejmě v ohodnocení práce," řekl. Na operaci se podle něj podílí tým zhruba třiceti lidí - od těch, kteří odeberou orgán dárci, přes letecký či silniční převoz po personál u transplantace plic příjemci.

Pafko připomněl, že Česká republika dává proti západním zemím menší podíl hrubého domácího produktu (HDP) na zdravotnictví. Před epidemií covidu-19 to bylo podle OECD necelých osm procent, v roce 2020 tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že byla - díky epidemii - překročena desetiprocentní hranice.

V prvních letech transplantačního programu operovali podle Pafka deset až patnáct lidí za rok. Loni jich bylo poprvé více než padesát a letos do 18. prosince 54. Začátkem příštího roku tak zřejmě bude ve Fakultní nemocnici Motol, která je jediným pracovištěm pro ČR s Slovensko, překonána hranice 600 transplantací plic.