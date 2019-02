Aare (Švédsko) - S určitou ztrátou sebejistoty může bojovat Ester Ledecká, ale podle odborníků může stačit jedna dobrá tréninková jízda a znovu si začne věřit. Olympijská vítězka v superobřím slalomu krátce před mistrovství světa na lyžích třikrát spadla a na šampionátu v Aare i vzhledem k nepříznivým podmínkám super-G nezajela dobře.

"Není to konec Ester a jejího sebevědomí, akorát jí to připomnělo, že to je nebezpečný sport," řekl bývalý sjezdař Jan Hudec, stříbrný ze sjezdu na MS v Aare před dvanácti lety, který je nyní na šampionátu konzultantem českých mužů. "Lyžařský život takový je. Není to nic, přes co by se Ester nemohla přenést. Dá to v pohodě, půjde dál," věří bývalý reprezentant Bořek Zakouřil, na MS expert České televize.

Třiadvacetiletá Ledecká neprožívá jednoduchou zimu. Učí se jezdit s puncem dvojnásobné olympijské vítězky a před začátkem sezony musela na operaci ruky. Ve Světovém poháru ale jezdila dobře. Na snowboardu jednou vyhrála a dojela druhá, na lyžích se ve sjezdech dvakrát dostala do elitní desítky a v super-G si jedenáctým místem vylepšila osobní maximum.

S příchodem roku 2019 ale přišly pády. Ve Světovém poháru nedojela trénink sjezdu v Cortině d'Ampezzo, poté spadla v superobřím slalomu v Garmisch-Partenkirchenu a navíc také v tréninku sjezdu den před startem superobřího slalomu na MS.

"Má ještě věci, na kterých musí pracovat. Má před sebou dlouhou, dobrou a velice úspěšnou kariéru, ale to jsou ty těžké školy, které musí projít. Teď je otázka, jak se psychicky nastaví, aby postupně probojovala strachy a bitvy se sebevědomím. Talentovaná je hrozně moc. Lyžovat umí, zbývá jí pár detailů a ukazuje i v letošní sezoně, že umí jezdit rychle, takže to není obrovská krize," míní Hudec.

Ledecká jezdí více Světových pohárů na lyžích než jindy a pády k rychlostním disciplínám patří. "Dalo se to čekat. Každý sjezdař někdy spadne," řekl Zakouřil. "Pojišťovny to mají dobře vyšpekulovaný a vědí, že sjezdař má v kariéře stoprocentní šanci se aspoň nějak zranit. Je to součást toho sportu," uvedl Hudec.

Po nevydařeném super-G v Aare Ledecká v emotivních několika větách prohlásila, že si její trenér Tomáš Bank i lidé musí uvědomit, že ještě potřebuje dozrát, aby měla na špičku. Rovněž uvedla, že její výhra na olympiádě byla jenom výjimka.

"Není to náhoda. Měli jsme štěstí, ale kdyby na to neměla, tak by nevyhrála," je přesvědčený Tomáš Bank. "Ve Světovém poháru Ester už teď získala nejvíc bodů, co kdy získala. Já bych ji nezatracoval. Musíme si uvědomit, že je fakt dobrá. Ale bohužel nastaly okolnosti, které ji trošku přibrzdily."

Podobně smýšlí Zakouřil, devatenáctý muž z kombinace na MS v Bormiu 2005. "Když někdo vyhraje olympiádu, tak to prostě náhoda není! Byla to skvělá jízda," řekl Zakouřil. "Musí se naučit žít s tím, že na ni celý svět kouká. Ona se stala hvězdou a teď je před ní možná nejtěžší úkol naučit se s tím žít," doplnil.

Otázkou je, jak rychle se podaří Ledecké získat sebevědomí zpět. "Chce to třeba nabourat stereotyp," uvažoval Zakouřil. Tým Ledecké se přesně o to snaží. V rámci přípravy na kombinaci šla závodnice po tréninku sjezdu pilovat slalom.

Podle Hudce může sjezdař bojovat s obavami i rok, ale taky rychle přepnout znovu do odvážného módu. "Pomáhá krásný den se sluníčkem a třeba pár dobrých jízd před prohlídkou. Cvakne a má to znovu v sobě. Doufám, že to přijde," řekl Hudec. Před nedělním sjezdem Ledeckou čekají ještě dva tréninky a páteční kombinace.