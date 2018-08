Praha - Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) povýšil tři padlé české vojáky z Afghánistánu Martina Marcinu, Kamila Beneše a Patrika Štěpánka in memoriam do hodnosti štábních praporčíků. Ministerstvo obrany to dnes uvedlo na twitteru. Povýšení ministrovi navrhl náčelník generálního štábu Aleš Opata. První zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun na tiskové konferenci řekl, že letoun pro ostatky tří vojáků odletí z Česka dnes večer. Vrátí se ve středu odpoledne, nad Českem ho doprovodí stíhací letouny Gripen. Na ruzyňském letišti přistane v 16:15. Návrat ostatků do České republiky v Praze v té době doprovodí zvuk zvonů katolických kostelů a chrámů.

Tři čeští vojáci padli v Afghánistánu v neděli při hlídce několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám. Současně s nimi byli vážně zraněni při útoku sebevražedného atentátníka afghánští a američtí vojáci. Marcin měl hodnost rotného, Beneš se Štěpánkem byli desátníky, patřili tedy do sboru poddůstojníků. Nová hodnost je nejvyšší hodností ve sboru praporčíků.

Středeční převoz těl vojáků doprovodí pietní ceremoniál. "Smutečního aktu se zúčastní rodiny padlých vojáků, pan prezident republiky (Miloš Zeman) a nejvyšší ústavní a vládní činitelé," řekl Baloun. Přítomni budou i zástupci armády a 42. mechanizovaného praporu z Tábora, kde padlí vojáci sloužili.

Po přistání letounu budou rakve s ostatky padlých vojáků vyneseny na katafalky umístěné před nastoupenými jednotkami Čestné stráže Armády ČR. Hlavní kaplan armády Jaroslav Knichal pronese smuteční slovo. Následovat bude státní hymna. Smuteční ceremoniál bude ukončen přenesením rakví k vozidlům. Ceremoniál potrvá asi půl hodiny.

Poté kolona pohřebních vozů, kterou doprovodí Hradní stráž a Vojenská policie, přepraví padlé do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Lidé budou moci vzdát vojákům poctu po cestě, která povede přes Evropskou třídu a Vítězné náměstí.

"Všechny rodiny souhlasily s pohřby s vojenskými poctami," uvedl také Baloun. Pohřby se budou konat v místech, která si určí rodiny padlých vojáků.

K uctění padlých vojáků se ve středu v poledne po celé zemi rozezní sirény, v době přistání letadla na pražské Ruzyni také zvony pražských kostelů, uvedlo pražské arcibiskupství na twitteru. Pietní místa na jejich připomínku byla vytvořena třeba před budovou generálního štábu v Praze nebo v Mokrouších na Plzeňsku, odkud pocházel jeden ze zemřelých Patrik Štěpánek.

Podle předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity (VFS) Lenky Šmerdové se téměř okamžitě po oznámení úmrtí vojáků vzedmula vlna solidarity vojáků i občanů. VFS se proto rozhodl uspořádat mimořádnou sbírku. Příspěvky mohou lidé posílat do konce srpna na účet číslo 44665522/0800 s variabilním symbolem 918 nebo cestou dárcovské SMS podle toho, jakou částku se rozhodnou věnovat, a to ve tvaru DMS VFS 30, DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90 na číslo 87777.

"Úžasné je, že lidé nečekali, jestli s něčím přijdeme," řekla Šmerdová ČTK k solidaritě lidí. VFS se podle ní už ozvala soukromá společnost, která chce poslat příspěvek, nebo vojáci z různých útvarů, že pošlou na fond větší částky. Pokud se někdo podle Šmerdové rozhodne rodinám pomoci i jiným způsobem, iniciativu VFS přivítá. Po úmrtí pětice českých vojáků v Afghánistánu v červenci 2014 se například konal ve prospěch pozůstalých rodin benefiční koncert nebo byla prodávána trička.

VFS vznikl právě po událostech z roku 2014. Vybírá peníze od stálých i jednorázových dárců, z příspěvků pomáhá vojákům a jejich rodinám v nesnázích, do kterých se nedostali vlastní vinou. Podporuje podle Šmerdové třeba kvalitu života dětí vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností, nebo pomáhá při zdravotních potížích vojáků. "Je strašně důležité, že fond může pomoct okamžitě," poznamenala Šmerdová. Zdůraznila, že úkolem fondu není suplovat kompenzace vojákům, které plynou ze zákona. Fond například dokáže pomoci v případě, kdy je postižen voják, který má děti s družkou. Ze zákona mají totiž nárok na odškodnění v případě smrti či zranění vojáka jen manželka, děti či jeho rodiče.

Babiš dnes ČTK napsal, že se kvůli smutečnímu ceremoniálu vrátí z dovolené dřív. Piety na ruzyňském letišti se zúčastní také prezident Miloš Zeman a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Účast dnes na twitteru potvrdil i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je pověřen i řízením ministerstva zahraničí.

Záznam briefingu ke smutečnímu ceremoniálu:

Ostrava uctí památku vojáků na třech dominantách města, na nichž zhasne od středečního večera do čtvrtečního rána jinak obvyklé osvětlení. Podobně jako v dalších částech republiky se ve středu v pravé poledne ve městě rozeznějí sirény, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

V Ostravě se nerozsvítí radniční věž, Most Miloše Sýkory ani Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice. "Škála barev, kterou je možné při různých příležitostech měnit, zůstane nevyužita. Ostrava tak vzdá hold třem vojákům a připomene jejich nejvyšší oběť v boji proti terorismu," uvedla Vojkovská.

O návratu vojáků na hlídky v Afghánistánu se rozhodne ve středu

O návratu českých vojáků do hlídek v Afghánistánu po nedělním zabití tří účastníků mise rozhodne přímo na místě ve středu zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner. Snaha armády je, aby se tak stalo v řádu několika dnů. ČTK to řekl první zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun.

Vojáci padli v Afghánistánu v neděli po útoku sebevražedného atentátníka. Podle Balouna armáda nyní čin vyšetřuje, což potrvá delší dobu. Armáda chce ale co nejdříve vyhodnotit, zda některé okolnosti brání k opětovnému vysílání vojáků do hlídek v okolí spojenecké základny. "Cílem je pokud možno v několika málo dnech vrátit činnost jednotky do standardu," uvedl Baloun. Kdy se tak stane, rozhodne ve středu v Afghánistánu společně s místními americkými veliteli Verner.

Při vyšetřování tragédie se také zjišťuje, kdo byl útočník a zda měl komplice nebo kdy a kde mohlo být vyrobeno použité výbušné zařízení. Podle Balouna byla síla výbuchu veliká, a zařízení proto nebylo vyrobeno "na koleně". Na vyšetřování se podílí několik subjektů.

Čeští vojáci od útoku nejezdí mimo základnu. Podle Balouna plní jiné úkoly. "Víc se starají o zbraně, o sobe, mají organizovanou činnost, mají jiné úkoly, které nejsou spojené s hlídkováním venku," poznamenal. Cílem je vojáky zaměstnat, aby neměli čas přemýšlet o tragické události. Nikdo z vojáků dosud podle Balouna nepožádal o stažení zpět do vlasti. V Bagrámu působí zhruba 170 Čechů.

Vojenským speciálem, který do Afghánistánu poletí vyzvednout ostatky vojáků, kromě Vernera do Bagrámu přicestují i dva psychologové. "Jejich úkolem bude nezávislým pohledem vyhodnotit situaci," řekl Baloun. Na místě mají vojáci k dispozici vojenského kaplana i psychologa. Posílení týmu označil Baloun za standardní postup, protože hodnocení tamního psychologa může být ovlivněno situací na místě.

Středečního pietního ceremoniálu na ruzyňském letišti se zúčastní i jednotka 42. mechanizovaného praporu z Tábora. V blízké budoucnosti si táborští vojáci připomenou památku padlých i nástupem a dalšími akcemi. Vzpomínka na ně bude umístěna v čestné síni jednoty, řekl ČTK velitel Daniel Cekul.

Padlé si již v neděli připomněli vojáci na základně Bagrám. Cekul mluvil s velitelem tamní jednotky "Je to jako u nás, smutek. Nesmíme se tomu poddat, musíme plnit úkoly dál. Jiná cesta ani jiné řešení není. Fungujeme, plníme úkoly, jak je potřeba. Snažíme se s tím vyrovnat," řekl dnes ČTK.

Pietní místa připomínající padlé byla vytvořena třeba před budovou generálního štábu nebo v Mokrouších na Plzeňsku, odkud pocházel jeden ze zemřelých Patrik Štěpánek. Padlé si připomněli i fotbalisté a návštěvníci fotbalových ligových utkání. Uctít je chtěli i fotbalisté pražské Slavie při dnešním domácím zápase třetího předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev, evropská fotbalová federace UEFA ale žádosti nevyhověla.

UEFA nedovolila Slavii uctít padlé vojáky při zápase s Kyjevem

Evropská fotbalová federace UEFA nevyhověla žádosti pražské Slavie, aby při dnešním domácím zápase třetího předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev mohla uctít památku tří padlých českých vojáků. Na svém twitterovém účtu o tom informoval předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Čeští vojác byli uctěni například minutou potlesku před nedělním zápasem první fotbalové ligy Sparta - Slovácko a minutou ticha před pondělní dohrávkou mezi Duklou a Bohemians.

UEFA podobně jako Mezinárodní fotbalová federace FIFA zakazuje a trestá jakékoli politické projevy hráčů či fanoušků při utkáních. Předloni FIFA například pokutovala reprezentace z Britských ostrovů za symboly vlčího máku jako uctění památky veteránů z první světové války.

Slavia se podle bývalého ministra obrany Tvrdíka bude podílet na jiné pietní akci. "Jsou to hrdinové a vážíme si toho, co udělali pro naši zemi. SK Slavia Praha dlouhodobě připravuje ve spolupráci s nadačním fondem REGI BASE 11.11.2018 velkou oslavu Dne válečných veteránů," napsal Tvrdík.