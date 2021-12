Pád na cestě z postele k počítači je pracovní úraz, rozhodl německý soud

Berlín - Německý soud rozhodl, že muž, který při cestě z postele k počítači uklouzl a poranil si záda, byl technicky vzato na cestě do práce, a jde proto o pracovní úraz. Díky verdiktu soudu se na zranění vztahuje pojištění zaměstnavatele. Pojišťovna dosud odmítala pojistnou událost uhradit. O soudním sporu informoval list The Guardian.

Muž pracoval z domova a každé ráno scházel z ložnice po točitém schodišti o patro níže k pracovnímu stolu, jednou ale upadl a zlomil si obratel. Muž nikdy před prací nesnídal, zdůraznil soud ve svém verdiktu, a proto lze jeho první cestu považovat za "dojíždění do zaměstnání". Později soud vysvětlil, že zákonné úrazové pojištění se vztahuje pouze na "první" cestu do práce, což naznačuje, že cesta na snídani poté, co již usedl k pracovnímu stolu, by mohla být zamítnuta.

Dva soudy nižší instance se neshodly, zda lze několik metrů mezi postelí a stolem považovat za dojíždění do práce, dnešní federální soud si je v tomto ohledu jistý. Pojistka se podle dnešního verdiktu vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na to, kde zrovna vykonávají svou práci.