Pád mostu ve Vilémově: projektant zpochybnil dodržení prací

Havlíčkův Brod - Projektant Miroslav Štefka dnes u soudu zpochybnil, že práce na mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku postupovaly podle projektové dokumentace. Při pádu mostu v září 2014 zemřeli čtyři lidé. Souladem činností s projektovou dokumentací se přitom obžalovaní hájí. Před havlíčkobrodský soudem dnes vypovídal jen projektant společnosti HBH projekt, generálního dodavatele projektové dokumentace. Takřka po třech hodinách byl soud odročen na 26. listopadu.

Kvůli smrti dělníků je obžalováno devět lidí včetně stavbyvedoucích a zástupců investora. Okresní soud už ve věci jednou rozhodl. Jeho verdikt z listopadu 2018 ale loni v srpnu zrušil odvolací soud.

Štefka, který projektoval silniční část investice, čelil řadě otázek soudkyně Hany Doubkové i obhájců, protože se jeho dnešní výpověď výrazně lišila od původní z ledna 2018. Tehdy připustil, že projekt umožňoval stavět podporu klenby a zároveň odtěžovat zeminu, do které se klenba opírala. Vysvětlil to tak, že si nyní projektovou dokumentaci lépe nastudoval i v bodech určených pro mostní část, kterou zpracovávala společnosti Linkprojekt. "Neudělal bych nic jiného, za projektovou dokumentací si stojím," řekl Štefka.

Původně bylo po tragédii obžalováno deset lidí. Devět z nich v roce 2018 okresní soud zprostil obžaloby, čtyřletým vězením a zákazem činnosti byl potrestán jen stavbyvedoucí společnosti Bögl & Krýsl.

Nové projednání případu se týká devíti lidí, protože odvolací soud zastavil trestní stíhání koordinátorky bezpečnosti práce Marie Hubkové. Za stejnou věc už byla postižena ve správním řízení. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) jí uložil pokutu 96.000 korun a 1000 korun jako náklady řízení.

Zástupce SÚIP bude chtít soud vyslechnout při dalším jednání, stejně jako autory fotografií z místa neštěstí. Znovu budou zřejmě vypovídat i soudní znalci Ladislav Klusáček a Petr Osička. Kromě listopadového termínu si soud pro případ vyhradil i 10. prosinec.

Okresní soud začal případ znovu řešit v listopadu loňského roku. Všechna jednání nařízená na jaro 2020 s ohledem na vyhlášený nouzový stav zrušil.

Most byl rekonstruován při modernizaci silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl. Nový most byl zprovozněn v roce 2015.