Addis Abeba - Pád letadla etiopské letecké společnosti Ethiopian Airlines nepřežil nikdo ze 157 lidí na palubě. Informovaly o tom dnes s odvoláním na leteckou společnost etiopské sdělovací prostředky. Letadlo se zřítilo na trase z Addis Abeby do Nairobi šest minut po startu. Podle aerolinek v něm bylo 149 cestujících a osmičlenná posádka, dohromady lidé ze 33 zemí.

Příčina pádu letadla zatím není zcela jasná. Švédský server flightradar24, který sleduje letecký provoz, oznámil, že letadlo nemělo po startu "stabilní vertikální rychlost".

Úřad etiopského premiéra oznámil na twitteru vyjádřil soustrast rodinám obětí. "Úřad předsedy vlády chce jménem vlády a etiopského lidu vyjádřit nejhlubší soustrast rodinám, které ztratily své blízké, kteří byli dnes ráno v letadle Boeing 737 společnosti Ethiopian Airlines při pravidelném letu do Nairobi," stojí v twitterové zprávě. Lítost nad neštěstím vyjádřil na twiteru také keňský prezident Uhuru Kenyatta.

Mluvčí letecké společnosti řekl, že kontakt s posádkou byl přerušen v 8:44 ráno (6:44 SEČ) nad Bishoftu, které leží 62 kilometrů jihovýchodně od etiopské metropole. Letadlo z Addis Abeby odstartovalo v 8:38 místního času.

Státní Ethiopian Airlines se označuje za největší leteckou společnost v Africe. Zřídila už informační linku, která bude k dispozici rodinám a přátelům lidí, kteří byli v letadle. Některé lety z Addis Abeby byly ráno zrušeny nebo zpožděny. Ethiopian Airlines má flotilu 100 letadel a loni přepravila přes deset milionů pasažérů.

Podle dostupných zpráv letadlo, které se dnes zřítilo, byl nový model Boeingu 737 MAX. Právě tento typ letadla loni v říjnu spadl do Jávského moře na letu z Jakarty se 189 lidmi na palubě. Firma Boeing tehdy vydala upozornění, že vadný senzor může posádce zkomplikovat ovládání stroje, což "může vést k nárazu do terénu". Za pravděpodobnou příčinu nehody indonéského letadla se uváděl automatický systém ovládající stabilizátory. Dostával zřejmě špatné vstupní informace o rychlosti a výšce a namířil letoun dolů. Údaje obsažené v nalezeném záznamníku letu potvrdily, že stroji špatně fungoval ukazatel rychlosti, a to při čtyřech jeho posledních letech. Společnost Lion Air, které letadlo patřilo, přitom tvrdila, že problémy byly odstraněny.

Společnost Ethiopian Airlines měla naposledy velkou nehodu v roce 2010, kdy její letadlo spadlo krátce po startu z Bejrútu. Zabilo se tehdy 90 lidí.