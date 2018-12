Praha - Pád člověka pod metro v Praze zastavil dnes před 10:30 linku C v úseku Nádraží Holešovice - Florenc v obou směrech. Dopravní podnik proto zavedl náhradní dopravu. ČTK to řekla mluvčí podniku Aneta Řehková. Na místě jsou záchranáři. Bližší informace o stavu člověka, který do kolejí spadl, zatím nejsou známy. Podle informací policie na twitteru zmíněný člověk pod metro skočil.

V úsecích Háje - Florenc a Nádraží Holešovice - Letňany na lince C metro dál jezdí. V úseku, kde byl provoz přerušen, byla zavedena náhradní autobusová doprava. Kvůli její omezené kapacitě ale dopravní podnik doporučuje lidem, využívat také tramvaje.