Pacientů s covidem je v nemocnicích zatím nejvíc

Praha - Pacientů s nemocí covid-19 v nemocnicích v Česku přibylo na nové rekordy, Ústřední krizový štáb proto chce zkontrolovat dodávky kyslíku do nemocnic. Zásadní uvolnění opatření proti šíření koronaviru podle předsedy štábu a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) po 21. březnu nelze očekávat, mělo by se řídit novou podobou protiepidemického systému PES. Děti by se do škol mohly vrátit pravděpodobně ve druhé polovině dubna, uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Pro cestování se v EU chystají jednotné covidové pasy.

V nemocnicích bylo po tomto víkendu 9401 pacientů s covidem-19, z toho 2045 mělo těžký průběh nemoci. Oba údaje jsou dosud nejvyšší za víc než rok epidemie v Česku. V úterý přibylo 13.934 případů koronaviru, zhruba o 1400 méně než o týden dřív. Reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, zůstává těsně pod hodnotou jedna. Počet úmrtí s covidem-19 přesáhl 23.900, v poslední době umírá skoro každý den víc než 200 nakažených.

Pětina pacientů na jednotkách intenzivní péče (JIP) s covidem-19 je mladší 60 let, desetina je mladší 50 let. Jen 20 procent ze všech pacientů na JIP má normální váhu, ostatní mají podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky nadváhu nebo jsou obézní. Zdravotní pojišťovny podle Blatného do konce roku vyčerpají rezervy, ze 64 miliard korun na jejich účtech půjde část na očkování, odměny zdravotníků a testy.

Vyprázdnění nemocnic a jednotek intenzivní péče považuje Hamáček pro rozvolňování za klíčové, nový systém PES by měl podle něj obsahovat jasná kritéria, která bude nutné splnit. Připravit ho má hlavní hygienička Pavla Svrčinová. "Upravená podoba PES by měla být známa do příštího týdne," řekl Hamáček.

V úmrtnosti lidí nad 80 let se už podle Blatného projevilo očkování proti covidu-19. Do ledna tvořili polovinu všech úmrtí, v současné době méně než 40 procent. Vakcínu zatím dostalo přes 229.000 lidí ve věku 70 až 79 let a 255.000 nad 80 let. U mladší skupiny jde o pětinu populace, u starší o 60 procent. Z pracovníků ve školství, kteří mají na vakcínu také přednostní nárok, se jich dosud přihlásilo 174.600, první dávku očkování dostalo 62.413 z nich. Blatný dnes odmítl prodloužení intervalu mezi dvěma dávkami vakcíny, které navrhují odborníci, aby se zvýšil počet alespoň částečně ochráněných lidí. Podle Blatného jde o odložení problému, konečné rozhodnutí padne v pátek.

K návratu dětí do škol Blatný konkrétnější datum neuvedl, podmínkou je podle něj pravidelné testování žáků. Nákup dalších antigenních testů pro testování zaměstnanců státní správy i školy ve čtvrtek probere vláda. Ministerstvo zdravotnictví chce před nákupem nechat posoudit citlivost testů, premiér Andrej Babiš (ANO) je proti. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) by chtěl ve školách používat i spolehlivější testy PCR.

Plošné opakování celého školního roku v Česku, který děti z velké části strávily výukou na dálku, by podle Plagy nedávalo smysl. Česká školní inspekce dnes uvedla, že počet žáků s nedostatečným technickým vybavením při distančním vzdělávání klesl od loňského jara ze zhruba 250.000 na přibližně pětinu. Výuky na dálku se vůbec neúčastní kolem 10.000 žáků.

Jednotné covidové pasy, jejichž parametry dnes navrhla Evropská komise, by se v Evropě mohly začít používat zhruba od konce května či od června, uvedl dnes ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jde podle něj o dočasné řešení, státní agentura CzechTourism nicméně návrh vítá jako možnost, jak rychleji obnovit cestovní ruch.

Senátoři STAN, Pirátů a ODS napadli u Ústavního soudu pandemický zákon kvůli způsobu přijetí i tomu, že na rozdíl od krizového zákona neumožňuje odškodnit celkovou újmu živnostníků v důsledku protiepidemických opatření. Od vlády to bylo účelové, uvedli. Hamáček proti tomu upozornil, že na předpisu byla v době schvalování politická shoda.

Senát chce po vládě také jasnější strategické zacílení Národního plánu obnovy, který má posloužit pro čerpání peněz EU na pomoc ekonomice po koronavirové krizi. Požaduje rovněž stanovení priorit a měřitelných indikátorů naplňování cílů. Senátoři k tomu dnes vyzvali kabinet. O plánu obnovy a jeho cílech bude jednat Sněmovna na mimořádné schůzi příští týden v pátek.

Firmy a podnikatelé v ČR mají stále větší problémy se splácením úvěrů, vyplývá z výpočtů CRIF - Czech Credit Bureau. Od konce října 2020, kdy skončil zákonný odklad splátek úvěrů, do konce letošního ledna objem nesplácených firemních úvěrů stoupl o sedm miliard korun, tedy o 17 procent. Zástupci podnikatelů žádají vládu, aby zachovala podpůrný program COVID nájemné. Žádost podporují obchodníci, restauratéři i provozovatelé služeb, chystané nové dotační tituly budou podle nich nevýhodné, složité a mnohé firmy na podporu nedosáhnou.