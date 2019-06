Pacientky po léčbě rakoviny prsu i chemoterapií mohou otěhotnět

Praha - Pacientky po léčbě rakoviny prsu mohou otěhotnět, po chemoterapii by ale měly počkat dva roky. Na dnešní mezinárodní konferenci Reach to Recovery, kterou pořádá v Praze Aliance žen s rakovinou prsu, to řekl onkogynekolog z David Pavlišta z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Rakovina prsu představuje skoro pětinu všech zhoubných nádorů u žen. Ročně jí jich onemocní asi 7000, po prodělané léčbě jich žije asi 50.000. "Asi osm procent pacientek je ve věku, kdy mohou mít děti," uvedl Pavlišta. Připomněl, že ideální věk pro početí dítěte je mezi 20 a 30 lety věku, později plodnost klesá, po čtyřicítce velmi výrazně. "Za třicet let se posunul průměrný věk rodiček z 24 na 34 let. Dvacet procent matek je nad 35 let," dodal.

Léčba rakoviny prsu plodnost ovlivňuje, podávané hormony podle Pavlišty mohou zastavit menstruaci a chemoterapie může snížit plodnost. "U každé ženy ji ovlivňuje jinak, záleží na věku, typu a dávkách chemoterapie," řekl s tím, že ideální je otěhotnět do 35 let. Zásadní je svůj záměr otěhotnět probrat s lékařem ještě před nasazením chemoterapie, protože může podle Pavlišty nasadit léky, které plodnost ovlivňují méně.

Vyšší šanci na budoucí těhotenství podle něj může zajistit zmrazení vajíček nebo přímo několik dní starých embryí před zahájením léčby. "Zachování plodnosti je důležitá složka zachování kvality života mladých žen," dodal.

O možnostech zachování prsou po odstranění nádorů mluvil na konferenci plastický chirurg Ivan Justan. "Musíme si být jistí, že tumor je pryč. Můžeme se ale pokusit zachovat co největší část," uvedl. Podle něj se lékař musí rozhodovat, jestli s nádorem a prsními žlázami a lymfatickými uzlinami odstraní také tkáň, kůži a sval. Jizvy podle něj mohou vypadat různě a někdy je možné po odstranění tkáně zachovat bradavku.

V Česku byl v roce 2002 zavedený pravidelný screening rakoviny prsu, při němž zdravotní pojišťovny hradí ženám nad 45 let pravidelná vyšetření mamografem, mladším některé vyšetření ultrazvukem. Výsledkem je častější odhalení nádorů, úmrtnost klesla mezi roky 2002 a 2016 o deset procent. V roce 2016 nemoci podlehlo 1900 žen. V evropských zemích, kde mají screeningy déle, poklesla úmrtnost u žen nad 50 o 20 až 30 procent.

Na odbornou konferenci v sobotu naváže Avon pochod za zdravá prsa, který vyjde v sobotu v poledne ze Staroměstského náměstí. Letos vyrazí už po devatenácté, každoročně na něj vyjde kolem 20.000 lidí s růžovými balonky a tričky. Za předchozích 18 let se na boj s nemocí vybralo přes 110 milionů korun. Podobné akce se konají ve více než 50 zemích.