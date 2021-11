Pacienti z Brna se po pěti rozdělí do Motola, VFN a Bulovky

Do Fakultní nemocnice Brno přijel 25. listopadu 2021 dopoledne velkokapacitní vůz Fénix, který odveze pacienty s koronavirem do pražských nemocnic. Na snímku personál nemocnice nakládá jednoho z pacientů.

ČTK/Zehl Igor

Brno/Praha - Covidoví pacienti převážení z Brna budou rozděleni do tří pražských nemocnic. O deset pacientů jedoucích velkokapacitním vozem Fénix se rovným dílem podělí Fakultní nemocnice Motol a Fakultní nemocnice Bulovka. Dalších pět směřuje do Všeobecné fakultní nemocnice (VFN). Na twitteru to uvedla Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Hlavního města Prahy. Mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka Eva Libigerová ČTK potvrdila, že nemocnice počítá s přijetím pěti pacientů. VFN podle mluvčí Marie Heřmánkové počítá s jedním pacientem na umělé plicní ventilaci a dalšími s kyslíkovou podporou.

Kolona sanitek s 15 pacienty s covidem-19 vyrazila z brněnských fakultních nemocnic do Prahy kolem 10:00. "Deset pacientů z Fénixe předají záchranáři ve FN Motol a FN Bulovka v tomto pořadí a kolegové od Asociace samaritánů ČR dalších pět ve VFN," uvedla pražská zdravotnická záchranná služba. Nemocnice podle Heřmánkové zatím přesně nevědí, v kolik hodin k nim pacienti dorazí.

Video: Záchranáři zahájili převoz pacientů s covidem z Brna do nemocnic do Prahy

25.11.2021, 11:00, autor: Lenka Horáková, zdroj: ČTK/Video

Podle posledních dat je v nemocnicích 5886 pacientů s covidem-19, z nich 848 je ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče (JIP). Kritická je situace zejména v moravských krajích. Podle dat o kapacitách zdravotní péče mají volnou jen asi čtvrtinu standardních lůžek. Ve Zlínském kraji je jich dostupných 27 pro covidové pacienty a devět s umělou plicní ventilací, v Olomouckém kraji 60 a sedm ventilovaných, v Moravskoslezském 113 a 25 ventilovaných a v Jihomoravském 216 a 21 ventilovaných. V celém jihomoravském kraji je v nemocnicích 900 pacientů s covidem-19, což je z krajů nejvíc.

Podle ZZS jsou v posledních týdnech výrazně vyšší i počty transportovaných do nemocnice v Praze. Za listopad jich bylo více než 1700, což je více než dvojnásobek proti celému říjnu a trojnásobek proti září. Před rokem v listopadu jich bylo přibližně tisíc.

"Aktuální počty transportů do nemocnic jsou vysoké, oproti předchozím vlnám je ale patrné, že u očkovaných pacientů je průběh onemocnění podstatně méně závažný," uvedl ředitel ZZS Petr Kolouch.

Poprvé začali převážet pražští záchranáři pacienty s covidem-19 loni 12. listopadu, kdy transportovali deset pacientů z Benešova do Prahy. Za první pololetí letošního roku bylo hromadných převozů sedm. Pět desítek pacientů na jaře transportovala letecká záchranná služba.

Nejvyšší počty pacientů byly v nemocnicích v polovině března letošního roku. Hospitalizovaných s covidem-19 bylo přes 9500 a na JIP přes 2000. Současná rekordní čísla nově pozitivních osob se ale v nemocnicích podle odborníků teprve projeví zhruba za dva týdny. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v úterý řekl, že očekává podobné počty pacientů v nemocnicích jako v jarní vlně, možná i vyšší. Ředitelé a primáři z nemocnic ale upozorňují, že personál je frustrovaný a současné vypětí snáší hůř než na jaře.