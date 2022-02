Pacienti, kterým se cukrovka zjistila až během covidu, měli horší průběh

Praha - Pacienti, u kterých se diabetes nebo jeho projevy zjistily až při onemocnění covidem-19, měli pak výrazně horší průběh než diabetici, kteří už se s cukrovkou léčili. Těžší průběh covidu měli také ti diabetici, kteří měli velkou proměnlivost glykemie, tedy hladiny cukru v krvi. V debatě Zdravotnického deníku to řekl předseda České diabetologické společnosti Jan Škrha. V Česku podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška zemřelo v roce 2020 asi o 8900 diabetiků více než v předcovidových letech.

Na prognózu vývoje covidu-19 mělo podle Škrhy velký vliv to, zda má pacient dostatečnou antidiabetickou léčbu. Lidé, u kterých lékaři vyšší hladiny cukru v krvi zjistili až během onemocnění covidem a předtím se s cukrovkou neléčili, na tom byli v průběhu covidu výrazně hůře, měli horší pneumonii, častěji také umírali. Podle Škrhy to vyplývá ze zahraničních studií. Také podle vědeckého sekretáře diabetologické společnosti Martina Prázného stoupá riziko těžkého průběhu covidu u diabetiků, kteří nemají dostatečnou léčbu onemocnění.

Jeden z výzkumů podle Škrhy také ukázal, že koronavirus má přímý vliv na slinivku a může poškozovat takzvané beta buňky, které produkují inzulín. Mezi covidem a cukrovkou podle Škrhy existuje velmi úzký vztah, nemoci na sebe vzájemně působí a je možné, že covid může mít vliv na rozvoj nového diabetu.

V Česku má cukrovku asi milion lidí a tento počet dlouhodobě stoupá. V roce 2020 ale v důsledku epidemie covidu počet pacientů s cukrovkou poprvé poklesl. Vyplývá to z dat, které v debatě prezentoval Dušek. V roce 2019 ÚZIS evidoval 1,043.850 diabetiků, o rok později to bylo zhruba o 7700 méně. Kromě nárůstu mortality na to měl vliv také pokles počtu nově diagnostikovaných cukrovkářů.

Nadúmrtí u diabetiků bylo podle Duška dramatické. V letech před epidemií covidu umíralo ročně v průměru 41.887 lidí s diagnózou cukrovky. V roce 2020, který byl prvním rokem ovlivněným covidem, zemřelo 50.790 pacientů s cukrovkou, z toho 8094, tedy 16 procent, bylo v době úmrtí covid pozitivní, uvedl Dušek. Kompletní data za loňský rok ještě nemá k dispozici. "Mezi zemřelými pacienty pozitivními na covid bylo v roce 2020 cca 33 procent pacientů s diabetem. Mezi zemřelými pacienty, u kterých byl covid-19 základní příčinou úmrtí, bylo v roce 2020 asi 19 procent pacientů s diabetem," řekl Dušek.

Od začátku epidemie v březnu 2020 odhalily laboratoře v Česku téměř 3,47 milionu případů koronaviru. Počet zemřelých s covidem-19 v ČR za celou dobu epidemie přesáhl 38.000, ke středě zemřelo 38.050 lidí s potvrzenou nákazou.