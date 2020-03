Pacient na interním oddělení ve Šternberku má koronavirus

Šternberk (Olomoucko) - Jedna stanice interního oddělení nemocnice ve Šernberku na Olomoucku je uzavřena. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Radka Miloševská. Jeden z pacientů byl ještě před nástupem do nemocnice v kontaktu s člověkem nakaženým novým typem koronaviru. O případu informoval také server iDnes.cz. Testy poté u pacienta koronavirus potvrdily. Personál, který s ním přijel do kontaktu, je v karanténě, mělo by jít asi o desítku zdravotníků.

U zdravotníků se nyní dělají testy, vyhledávají se další lidé, se kterými byl pacient v kontaktu. "Muž je nyní na infekčním oddělení nemocnice v Prostějově, je v dobrém stavu, jde o seniora," řekla ČTK Miloševská. Žádná jiná nemocnice, která patří do sítě Agel, stejně jako šternberská, zatím podle mluvčí nemá pacienta či zdravotníka, u kterého by byl potvrzen koronavirus.

Onemocnění COVID-19 se prokázalo i u lékaře urgentního oddělení Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci. Do karantény musí jeho pacienti i personál, podle mluvčího nemocnice by se zatím mělo jednat o asi 30 lidí. Lékař se před týdnem vrátil z Řecka. V Olomouckém kraji je zatím 21 potvrzených případů nákazy koronavirem, v pátek jich bylo sedm.