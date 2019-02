Londýn - Britský hudebník Ozzy Osbourne byl kvůli komplikacím souvisejícím s chřipkou přijat do nemocnice. Na twitteru to oznámila jeho manželka Sharon. Osbourne již před týdnem ze zdravotních důvodů odložil celou evropskou část svého světového turné nazvaného No more tours 2.

"Jak někteří z vás možná zaslechli, Ozzy byl hospitalizován kvůli jistým chřipkovým komplikacím. Jeho lékaři mají za to, že toto je nejlepší cesta k jeho co nejrychlejšímu zotavení," uvedla Sharon. Zároveň poděkovala všem, kdo na Ozzyho kvůli nemoci myslí.

Ozzy 29. ledna oznámil, že na příkaz lékařů je nucen zrušit všechny koncerty v Británii i pevninské Evropě. Prohlášení dále uvedlo, že doktoři se obávají, že by vážná infekce dýchacích cest mohla kvůli fyzické koncertní zátěži, náročnému cestování a tvrdým zimním podmínkám v Evropě vyústit v zápal plic.

Ozzy lednové prohlášení okomentoval svým tradičním stylem. "Jsem naprosto zničen, že musím odložit evropskou část mé šňůry. Zdá se, že od října se sere všechno, na co sáhnu," uvedl 70letý hudebník, který se proslavil sólovou kariérou i působením v heavymetalové skupině Black Sabbath. Připomněl, že před chřipkou a bronchitidou se potýkal také se stafylokokovou infekcí v palci. Fanouškům zároveň přislíbil, že o koncerty nepřijdou.

S koncertní částí v Austrálii, na Novém Zélandu, Japonsku a v Severní Americe, která začne v březnu a skončí v závěru července, se prozatím počítá.