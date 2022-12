Oživení leteckého cestování ukazuje, že světu se zásadně nedostává letadel

New York - S oživením leteckého cestování po pandemických restrikcích, které naposledy zrušila i Čína, vychází najevo, že světu se zásadně nedostává letadel. Dopravci od United Airlines po Air India zadávají objednávky, nebo to mají v úmyslu, na stovky strojů a výrobci letadel, americký Boeing a evropský Airbus, zveřejňují velké uzavřené obchody. Kvůli omezením v dodavatelském řetězci však budou tato letadla dodána možná až za několik let, napsala agentura Bloomberg. Společnost Jefferies odhaduje, že v současné době dosahuje počet nevyřízených objednávek 12.720 strojů.

Vysoké ceny letenek, na které si lidé v posledních měsících stěžovali, by se tak mohly ještě zvýšit. "Lidé si během pandemie zvykli na nižší ceny letenek a znovuotevření Číny to ještě zhorší," řekl Ajay Awtaney, který založil web LiveFromALounge určený pro ty, co často cestují letecky. "Nejde jen o nedostatek letadel, ale také o další faktory, jako jsou ceny ropy," dodal. Svou roli hraje i návrat služebních cest a fakt, že mnoho lidí si chce dopřát po několika letech zahraniční dovolenou.

Boeing a Airbus mají své nejoblíbenější úzkotrupé modely vyprodané nejméně do roku 2029. Poptávka leteckých společností a jejich snaha obnovit stárnoucí flotily umocňují problémy v dodavatelském řetězci - chybí potřebné komponenty i pracovní síla. Airbus na začátku prosince snížil svůj cíl dodat letos 700 letadel, což zdůvodnil právě problémy v dodavatelském řetězci. Již dříve evropský výrobce letadel varoval, že růst cen energií pocítí zejména menší výrobci s energeticky náročným provozem, například dodavatelé odlitků a výkovků.

Americká společnost Air Lease Corporation, jeden z největších pronajímatelů letadel na světě, dostala za poslední dva roky každý objednaný stroj se zpožděním, uvedl šéf firmy Steve Udvar-Hazy. "Ani jedno letadlo jsme nedostali včas, ať už se jedná o 737 MAX, 787 nebo A330, A350," řekl. "A nejhorší to bylo s A321neo. Měly zpoždění až šest nebo sedm měsíců, porovnáme-li smluvní měsíc dodání se skutečným dodáním," dodal.

Tisíce letadel dopravci zaparkovali během hlavního náporu pandemie covidu-19 v pouštích po celém světě. Stovky z nich aerolinky nevrátily do flotil. Stroje po tak dlouhé době mimo provoz potřebují náročnou údržbu, popřípadě je letecké společnosti plánují postupně vyřadit, a nezahrnují je tedy do svých letových řádů.

Řešením by mohlo být provozování starších strojů. V krajním případě mohou letecké společnosti prodloužit cyklus držení letadel," řekl Sunny Xi, ředitel poradenské společnosti Oliver Wyman. Letecké společnosti v Asii například plánují flotily na dvanáctileté cykly, což je méně než ve většině ostatních regionů. Ale během restrukturalizací, kterými dopravci prošli v posledních několika letech, "několik leteckých společností prodloužilo stávající flotily a mohlo by tak učinit i v budoucnu," dodal Xi.