Ozdravení veřejných financí je podmínkou prosperity, řekl poslancům Fiala

Praha - Ozdravení veřejných financí je nutnou podmínkou pro cestu k prosperitě, jinak by byla ohrožena, řekl dnes ve Sněmovně předseda vlády Petr Fiala (ODS) při obhajobě vládního konsolidačního balíčku. Předloha podle něho obsahuje vyvážená opatření, která sice logicky nejsou populární, ale nikoho existenčně neohrozí. Jeho vystoupení vyvolalo nesouhlasné reakce poslanců opozičního tábora.

"Přestože opatření jsou závažná, pečlivě jsme se soustředili na to, aby byla sociálně citlivá," zdůraznil Fiala, který také uvedl, že tempo zadlužování státu dané dědictvím socialistického myšlení i populistickým uplácením voličů je jedním z největších problémů Česka a nemůže dál pokračovat. Státní rozpočet podle ministerského předsedy nelze poslat do lázní, aby si odpočinul. "Země musí přistoupit k sérii život zachraňujících operací," řekl.

Vláda musela podle premiéra přistoupit ke zvyšování daní, což ale podle něho kompenzuje snižováním daně z přidané hodnoty na nutné zboží a celková daňová zátěž nepřekročí úroveň roku 2021. "Bez těchto opatření je naše budoucí prosperita ohrožena... S neodpovědným hospodařením je konec," zdůraznil ministerský předseda, jenž označil stav českých financí za katastrofální.

Opatření kabinetu by podle Fialy měly snížit deficit z nynějších 3,5 procenta hrubého domácího produktu na 2,4 procenta v roce 2025. Už příští rok by měl být pod třemi procenty hrubého domácího produktu, uvedl.

Se slibem zastavení zadlužování šly do voleb všechny vládní strany, pokračoval Fiala. Opozice podle něho naopak říká, že žádné úspory nejsou potřeba a navrhuje další výdaje na dluh ve stamiliardách korun. "Velká část opozice si odmítá přiznat, o jak vážné problémy jde," míní premiér.

Balíček není podle něho osamocený krok, je provázaný s chystanou důchodovou reformou a o začátek postupu k modernizaci státu. "Musíme rozsáhle investovat do dopravní infrastruktury, do energetiky, do inovativní ekonomiky, do moderního vzdělávacího systému," dodal Fiala. Nutným předpokladem jsou ale podle něho "záchranné škrty".

Od opozičních poslanců zazněla vyjádření mimo jiné o tom, že Fiala šíří strach a jde proti slibům, že ODS nebude zvyšovat žádné daně. Podle místopředsedy ANO a Sněmovny Karla Havlíčka stav veřejných financí sice není dobrý, ale není ani katastrofální. Místopředseda klubu SPD Radek Rozvoral řekl, že kabinet by měl začít šetřit u sebe. "Vláda jde balíčkem proti lidem," uvedl. Premiér Fiala ale také uvedl, že úspory na chodu státní správy mají dosáhnout 20 miliard korun. Za katastrofální pokládá, jak řekl, to, že Česko stále hospodaří na dluh, byť se podle něho podíl těchto výdajů na dluh za působení jeho kabinetu snížil z pětiny na 13 procent.

Projednávání balíčku Sněmovna přerušila o půlnoci na dnešek po zhruba deseti hodinách od zahájení jednání o předloze. V noci se do debaty hlásilo ještě 36 poslanců z původních pěti desítek, do rána jeden přibyl. Z vládního tábora chtějí promluvit jen Miroslav Zborovský (KDU-ČSL) a Petr Letocha (STAN).

Zástupci opozičních ANO a SPD tvrdí, že vláda pouze zvyšuje daně obyvatelům, firmám a podnikatelům. Na vystoupení opozičních řečníků, zejména pokud se týkají konkrétních bodů obsažených v předloze, často reagují představitelé vládního tábora

Soubor opatření navrhovaných vládou má zlepšit stav státního rozpočtu v příštím roce celkem o 97,7 miliardy korun a v příštích dvou letech dohromady o 150,7 miliardy korun. Předpokládá se ale, že balíček dozná ve Sněmovně některých změn, jak se na nich dohodne koalice.

Při středeční debatě nejprve vystupovali řečníci s přednostním právem. Jednání provázely také slovní půtky mezi opozicí a koalicí i vzájemná kritika za hospodaření státu. První řádně přihlášený poslanec se dostal k řečništi po asi sedmi hodinách od začátku debaty.