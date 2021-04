Ovocnářská unie: Česká jablka budou na trhu do července, pak jen z dovozu

Holovousy (Jičínsko) - Jablka českých pěstitelů budou zřejmě k dostání v obchodech zhruba jen do přelomu června a července. V létě, než dorazí na trh jablka z nové sklizně, budou pak už asi nabídku tvořit především jablka z dovozu. Zásoba jablek u českých pěstitelů byla k polovině dubna 13.000 tun a do nové sklizně se na trhu uplatní kolem 30.000 tun jablek. ČTK to dnes řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Současné průměrné spotřebitelské ceny jablek se podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) pohybují kolem 35 korun za kilogram a ve srovnání s loňskem jsou na stejné úrovni.

S prodejem jablek do konce obchodní sezony, tedy do nové sklizně, by pěstitelé podle Ludvíka neměli mít problém. "Většina současné zásoby jablek na skladech je nyní pouze u několika velkých podniků, které jablka pravidelně dodávají do obchodních řetězců v průběhu téměř celého roku," řekl. Problém s prodejem loňské zásoby podle něj řeší jen několik menších ovocnářů, kteří dodávali na farmářské trhy, do škol či stravovacích provozů, a jejichž odbytové kanály omezily vládní restrikce spojené s epidemií koronaviru.

S váznoucím odbytem se potýká například spolumajitel sadů z Vranova na Rokycansku Richard Schwarz. ČTK nedávno řekl, že odbyt výrazně přibrzdil kvůli protiepidemickým opatřením už loni na podzim. Situaci v odbytu po uzavření okresů od 1. března označil za tragédii.

Pěstitelé jablek nejsou podle Ludvíka v situaci pěstitelů brambor, kteří kvůli ztrátě odbytu způsobené zavíráním restaurací a jídelen během koronavirové epidemie tratí stamiliony korun. K pádu cen brambor kromě sníženého odbytu přispěla i jejich loňská vysoká úroda. "Úroda jablek v ČR i v Evropě byla loni podprůměrná. Podprůměrná je nyní v Evropě i zásoba jablek, a to i v Polsku a Itálii, odkud se do Česka jablka hlavně dovážejí," uvedl.

Ceny jablek se v Česku řídí vývojem trhu a cen v Evropě, protože dovoz pokrývá více než polovinu české spotřeby. Ceny závisí zejména na úrodě v Polsku, která tvoří přes polovinu dovozu jablek do Česka.

Jablka jsou v Česku ovocem s nejvyšší spotřebou. Průměrný Čech ročně sní asi 23 kilogramů jablek či výrobků z nich. Celková spotřeba čerstvého ovoce v Česku se pohybuje zhruba na 85 kilogramech na osobu a rok.