Ovečkin vyrovnal Hulla v tabulce střelců NHL, teď bude stíhat Jágra

New York - Alexandr Ovečkin vstřelil při výhře hokejistů Washingtonu 5:3 nad Buffalem 741. gól v NHL a v historickém pořadí se vyrovnal čtvrtému Brettu Hullovi. Ruský kanonýr má nyní před sebou Jaromíra Jágra, který nasázel v soutěži 766 branek. Vítězství Capitals podpořil 25 zásahy brankář Vítek Vaněček. Poprvé v sezoně nebodovala Florida, která prohrála 3:4 na ledě New York Rangers. U jedné branky poražených asistoval obránce Radko Gudas.

Ovečkin se málem dotáhl na Hulla už ve třetí minutě, ale jeho teč se ještě otřela o rameno Toma Wilsona, než zapadla do branky. "Kdyby nebylo mě, už by překonal Hulla," mrzelo Wilsona. "Měl jsem se klidit z cesty a už bychom řešili Jágra," dodal.

Gól si lídr Washingtonu připsal až v polovině utkání, když jemnou tečí zvýšil na 3:1. Ovečkin se tím přiblížil třetímu Jágrovi na 25 gólů. Před ruským útočníkem jsou také Gordie Howe (801) a Wayne Gretzky (894).

"Je hezké být v takové společnosti," uvedl šestatřicetiletý Ovečkin, který by mohl hrát ještě pár sezon. "Nepředbíhejme ale. Beru to den po dni a nejprve se musím ještě dostat před Hulla. Až poté se můžeme bavit, co dál," podotkl ruský útočník, který se jedenáctou trefou sezony osamostatnil v čele tabulky střelců. Zároveň si v utkání připsal dvě asistence, ta druhá byla jeho jubilejní 600. v NHL.

Vaněček na začátku třetí třetiny inkasoval z dorážky Anderse Bjorka, ale Washington po gólech Wilsona a Johna Carlsona odskočil na 5:2. Český brankář ještě pustil v předposlední minutě střelu Colina Millera od modré čáry, i tak si ale připsal třetí výhru sezony a první od 22. října.

Rangers nastoupili bez Filipa Chytila, jenž se minule zranil, a vedli po dvou třetinách 4:0. Aktivnější Florida, která soupeře přestřílela 45:18, ale zápas zdramatizovala. Recept na Igora Šesťorkina, který byl vyhlášen největší hvězdou zápasu, našel jako první ve 41. minutě Eetu Luostarinen a u druhé branky týmu asistoval Gudas. Kontaktní gól na 3:4 padl až v čase 59:20. Ve zbytku času už nedokázali Panthers vyrovnat a prodloužit bodovou sérii, která čítala jedenáct utkání.

Florida inkasovala postupně v oslabení, v přesilovce a dvakrát při hře čtyři na čtyři, přičemž na 3:0 zvýšil K'Andre Miller sólem přes celé hřiště. "Pasáž při hře čtyři na čtyři rozhodla zápas," prohlásil Gudas. "Sice jsme ve třetí třetině třikrát skórovali, ale celkově jsme neodehráli nejlepší utkání. Je to pro nás poučení. Všimli jsme si věcí a chyb, které potřebujeme ze své hry odstranit," dodal.

Ve zbývajícím pondělním utkání podlehlo Toronto doma Los Angeles 1:5. Páté vítězství hostů v řadě řídil Phillip Danault, který vsítil dvě branky a na jednu přihrál.

NHL: Washington - Buffalo 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) Branky: 3. a 47. T. Wilson, 23. McMichael, 29. Ovečkin, 58. Carlson - 24. Eakin, 44. Bjork, 59. C. Miller. Střely na branku: 30:28. Vítek Vaněček odchytal za Washington celé utkání, inkasoval tři branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 89,3 procenta. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. T. Wilson, 2. Ovečkin, 3. McMichael (všichni Washington). NY Rangers - Florida 4:3 (2:0, 2:0, 0:3) Branky: 8. Kreider, 20. Fox, 33. K. Miller, 34. R. Strome - 41. Luostarinen, 59. S. Reinhart (Gudas), 60. Hörnqvist. Střely na branku: 18:45. Diváci: 14.877. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Kreider, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers). Toronto - Los Angeles 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Branky: 22. Tavares - 34. a 56. Danault, 11. Moore, 15. Athanasiou, 57. Kempe. Střely na branku: 34:29. Diváci: 18.983. Hvězdy zápasu: 1. Danault, 2. Athanasiou, 3. Quick (všichni Los Angeles).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 12 10 1 1 49:28 21 2. Toronto 13 7 1 5 33:37 15 3. Tampa Bay 11 6 2 3 35:35 14 4. Detroit 13 6 2 5 39:44 14 5. Buffalo 12 5 2 5 36:36 12 6. Boston 9 5 0 4 25:26 10 7. Ottawa 11 3 1 7 28:40 7 8. Montreal 13 3 0 10 26:45 6

Metropolitní divize:

1. Carolina 10 9 0 1 39:20 18 2. NY Rangers 13 7 3 3 33:37 17 3. Washington 12 6 4 2 42:32 16 4. Philadelphia 10 6 2 2 32:25 14 5. Columbus 10 7 0 3 32:28 14 6. NY Islanders 10 5 2 3 27:25 12 7. New Jersey 10 5 2 3 26:30 12 8. Pittsburgh 10 4 3 3 33:32 11

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 11 8 0 3 37:36 16 2. St. Louis 10 7 1 2 37:25 15 3. Winnipeg 11 6 2 3 37:32 14 4. Nashville 12 6 1 5 32:33 13 5. Dallas 11 4 2 5 25:35 10 6. Colorado 10 4 1 5 30:36 9 7. Chicago 13 2 2 9 28:48 6 8. Arizona 12 1 1 10 19:49 3

Pacifická divize:

1. Edmonton 10 9 0 1 45:28 18 2. Calgary 11 7 3 1 40:22 17 3. Anaheim 13 6 3 4 42:37 15 4. San Jose 11 6 1 4 32:30 13 5. Los Angeles 12 6 1 5 35:32 13 6. Vegas 12 6 0 6 33:38 12 7. Vancouver 12 5 1 6 33:33 11 8. Seattle 12 4 1 7 34:40 9