Ovčáček se omluvil za incident, po němž byl opilý převezen do nemocnice

Praha - Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se dnes omluvil za incident z noci ze čtvrtku na pátek, kdy byl podle serveru AKTU.cz.opilý a agresivní převezen do střešovické nemocnice. Mluvčí označil své chování za výjimečné selhání, kterého lituje. Televizi CNN Prima NEWS řekl, že v uplynulých týdnech a měsících zažíval velký tlak.

"Pan prezident byl v nemocnici, byly zde různé dramatické okolnosti kolem sestavení vlády a bylo to hodně náročné období, které jsem v životě ještě asi nezažil,“ řekl Ovčáček televizi. Dodal však, že se nechce na nic vymlouvat. "Chci se všem omluvit –? záchranářům, policistům i panu taxikáři za to, co se stalo. Bylo to výjimečné selhání, kterého mi je nesmírně líto,“ řekl Ovčáček CNN Prima NEWS. Na twitteru napsal, že se omlouvá a prosí o odpuštění.

"V pátek okolo 3:00 vyjížděli pražští policisté k oznámení, kdy v Dělnické ulici v Holešovicích se nacházel muž ve vozidle taxislužby a odmítal toto vozidlo opustit. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že muž, ročník 1979, je silně pod vlivem alkoholu, a tak ho posléze záchranná služba odvezla na vyšetření do nemocnice," řekl dnes ČTK k incidentu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. „Muže jsme ošetřili a poté transportovali do Ústřední vojenské nemocnice za asistence policie, s opilostí a drobným úrazem hlavy,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Ovčáček se v pátek dopoledne podle zjištění ČTK na místě nezúčastnil v Lánech na Kladensku jmenování nové vlády Petra Fialy.