Otužilci se dnes koupali i v České Lípě, na Štědrý den bylo teplo

Česká Lípa - V županech a s vánočními čepičkami na hlavě se vydala parta otužilců na štědrovečerní koupání v přírodní nádrži v českolipské Dubici. Ke spokojenosti jim chybělo jen lepší počasí, které dnes moc zimní nebylo. Teplota vzduchu při koupání byla kolem osmi stupňů a voda měla 2,5 stupně Celsia.

"Škoda, že to počasí nebylo víc vánoční, že není sníh ani led, ale i tak byla dobrá nálada a užili jsme si to," řekl dnes ČTK jeden z otužilců, Jiří Matička. Ve vodě strávil zhruba čtvrt hodiny. V České Lípě se dnes otužilci koupali paradoxně v přírodní nádrži, v níž se v létě nedá koupat. Důvodem je vysoké množství sinic. Podle Matičky je voda v dubické nádrži čistá od září až do jara.

Pro skupinu českolipských otužilců to bylo dnes první štědrodenní koupání, organizovaně se začali otužovat teprve od letošního roku. "Chodil jsem dřív sám, ale to mě moc nebavilo. Přes sociální sítě se ozvali a přidali další," uvedl Matička. To, že se někdo koupe venku ve studené vodě, nepovažuje za nic neobvyklého. "Myslím, že dnes je to boom. Kdo se neotužuje, jako by nebyl," dodal. Dnes se otužilci koupali například i v jablonecké přehradě, jiní neorganizovaně si zaplavali v Liberci v Lesním koupališti.