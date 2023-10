Otravu Bečvy podle soudu způsobila Energoaqua, trest firmě ale neuložil

Vsetín – Otravu řeky Bečvy, při které v září 2020 zahynulo přes 39 tun ryb, způsobila společnost Energoaqua. Rozhodl o tom dnes vsetínský okresní soud, trest ale firmě neuložil a ředitele podniku Oldřicha Havelku zprostil obžaloby. Firma se při havárii mohla dopustit přestupku, věc proto soud postoupil České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Rozsudek zatím není pravomocný, soudkyně jej stále odůvodňuje. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) lituje, že soud nedokázal najít viníka a uložit patřičný trest. Doufá, že příště už se podobný chaos jako při otravě Bečvy nebude opakovat.

Podle státního zástupce způsobila Energoaqua znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem nejméně na 37 kilometrech řeky. Zatím není jasné, jak se žalobce k rozsudku postaví. Čeká se, až soudkyně odpoledne dočte odůvodnění.

"Soud dospěl k tomu, že společnost Energoaqua způsobila havárii na řece Bečvě," uvedla v odůvodnění rozsudku soudkyně Ludmila Gerlová. Za zásadní důkazy, že ryby otrávily kyanidy, považuje soud znalecké posudky, videa, fotografie, odborná vyjádření nebo výpovědi svědků. Nepodařilo se však zjistit, co přesně se v podniku před otravou řeky stalo. Právnická osoba podle soudkyně není v tomto případě objektivně trestně odpovědná.

V případě ředitele Havelky soud rozhodl, že žalovaná věc není trestným činem. Obžaloba Havelkovi mimo jiné kladla za vinu, že jeho přičiněním firma neoprávněně nakládala s kyanidy jako s odpadními vodami a nikoliv jako s odpady. Podle státního zástupce též neoprávněně rozhodl o změně využívání lagun ve firmě Energoaqua, které tak nemohly zastavit případný únik nedostatečně vyčištěných vod do řeky. Obě změny však schválily orgány státní správy, a nelze tedy za ně podle rozsudku ředitele podniku kriminalizovat.

Státní zástupce firmě Energoaqua navrhoval uložit peněžitý trest 21 milionů korun. Pro Havelku žádal podmíněný trest zhruba ve třetině zákonné trestní sazby a pokutu milion korun. Obžalovaní i jejich obhájce požadovali zproštění obžaloby. Neexistuje podle nich žádný důkaz, který by svědčil o vině společnosti a jejího ředitele.

Společnost Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem. Zástupci firmy to odmítli. První ryby podle nich začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od této vyústi, je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua.

Za pravdu jim dávají i někteří vědci a rybáři. Stanislav Pernický, který stojí v čele místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou, se dnes pozastavil nad odůvodněním rozsudku. Je v něm podle něj řada nepřesností. "Myslel jsem, že zvítězí na plné čáře spravedlnost a že se pravda ukáže, ale nejsem o tom přesvědčen," řekl Pernický. Logicky není možné, aby chemikálie vnikly do řeky na Juřince, ryby 3,5 kilometru ještě žily a "pak spáchaly harakiri", řekl místní rybář, který po otravě se svými kolegy odklízel mrtvé ryby z řeky.

Blíže místu úhynu prvních ryb má výusť například valašskomeziříčská chemička Deza z holdingu Agrofert. Soud ji však jako možného původce havárie s odkazem na znalecké posudky vyloučil.

Havelka po dnešním vynesení rozsudku znovu odmítl, že by společnost havárii způsobila. Novinářům řekl, že pro to neexistuje žádný důkaz. Verdikt soudu, že havárii způsobila Energoaqua, Havelku zaskočil. "Nedostal jsem jediný důkaz, že by to udělali. A jestliže paní soudkyně má nějaké důkazy, které k tomu svědčí, tak já je neznám, a nebo jsem je špatně pochopil," poznamenal.

Ministr Hladík rozhodnutí soudu respektuje, vyjádřil ale politování nad tím, že soud nedokázal najít viníka a uložit odpovídající trest. Je podle něj podstatné, aby se podobné události na českých řekách už neopakovaly. Má k tomu přispět novela vodního zákona, která zavádí povinnost kontinuálního monitoringu pro potenciální znečišťovatele a rozdělení kompetencí při vyšetřování podobných havárií. "Je důležité, aby každý přesně věděl, co má dělat, a podobný chaos jako při havárii na Bečvě se neopakoval," uvedl na dotaz ČTK Hladík.

ČIŽP, která má podle soudu prověřit firmu Energoaqua pro možný přestupek, podle své mluvčí Miriam Loužecké podnikne veškeré zákonné kroky, jakmile dostane pravomocný písemný rozsudek. Do té doby nebude záležitost komentovat.