Otevřením ukrajinského stánku začal veletrh Svět knihy

Praha - Otevřením ukrajinského stánku začal dnes na pražském Výstavišti veletrh Svět knihy. Vystavuje a prodává v něm své knihy 19 ukrajinských nakladatelů. Ukrajinci, kteří před válkou utekli, mají na veletrh vstup zdarma. Několik českých nakladatelů připravilo na veletrh knihy v ukrajinštině.

V ukrajinštině se ve stánku země, která už přes tři měsíce zažívá ruskou invazi, bude číst každý den až do neděle vždy od 10:00. Čtení dnes zahájila v rodném jazyce manželka ukrajinského velvyslance v ČR Olga Perebyjnisová.

"Pro mě je veliká jakoby radost, že se můžeme setkat. Říkám jakoby radost, protože kontext té situace je samozřejmě smutný, Putinova agrese vůči Ukrajině přinesla mnoho bolesti a utrpení, na straně druhé velmi podporujeme úsilí ukrajinského lidu v boji proti této agresi," řekl při otevírání ukrajinského stánku ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Velkou část uprchlíků, kteří z Ukrajiny přicházejí, tvoří ženy s dětmi. "A je samozřejmě obtížné pro děti, které jsou vytržené ze svého původního laskavého domácího prostředí, se v naší zemi na tuto situaci adaptovat. Každý zná ze svého dětství, jak mohou knihy, časopisy a sdílená radost pomoci," řekl ministr.

Ve výstavních prostorách veletrhu věnovaných Ukrajině se rozdává část nákladu knihy spisovatelky Olesjy Mamčyčové Ivanna a vana. Čeští knihkupci a nakladatelé na ni poskytli peníze a Svaz českých knihkupců a nakladatelů zaplatil licenci ukrajinskému nakladateli Ranok a vytiskl limitované vydání této dětské knížky v ukrajinštině. Knihu si mohou zdarma objednat školy, zatím jich tak učinilo přes 400 a objednaly si přes 2000 výtisků. Svaz knížku nabízí také knihovnám, už jich šlo 800 do 80 knihoven.

"Od 24. února jsme v intenzivní komunikaci s ukrajinskými kolegy, nakladateli, institucemi a snažili jsme se velmi o to, aby tu Ukrajina byla zastoupena živým programem. To se nám nakonec povedlo, je tu 19 ukrajinských nakladatelství, nakladatelé osobně přijeli, velmi složitým způsobem a v tuto chvíli už prodávají práva ke svým knížkám. Vedle toho běží každý den několik programů v ukrajinštině," řekl při otevření ukrajinského stánku ČTK ředitel veletrhu Radovan Auer.

Pořadatelé si podle něj vytyčili tři cíle. "Jeden je udržet vůbec výrobu knih na Ukrajině, druhá věc je představit ukrajinskou kulturu, že to není žádná odnož ruské kultury, že to je svébytná, stará kultura, a třetí věc je, že je teď v České republice spousta lidí z Ukrajiny a ti mají možná ztížený přístup ke své literatuře," řekl Auer.

"Ještě před několika měsíci jsme se na Ukrajině také připravovali na knižní veletrh, byl tam pan ředitel, který viděl, jak velká událost pro celou zemi to je," řekl dnes ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis. Zmínil, že Ukrajina sice musí nyní především bojovat s ruskou agresí, ale byl by rád, kdyby se o jeho zemi hodně mluvilo, aby lidé znali její příběh, historii a kulturu včetně literatury.

"Putin říká, že Ukrajina neexistuje, že to jsou nějací pokažení Rusové a dělá vše pro to, aby nás zničil. To, že teď v Praze na Světu knihy můžeme ukázat naši literaturu, je pro nás velmi důležité. Ukázat, že Ukrajina existuje," řekl.

Hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu Svět knihy podobně jako mnozí další organizátoři kulturních akcí zrušil účast Ruska. Veletrh měl ale přivítat jednu z nejvýznamnějších zástupkyň ruských opozičních intelektuálů Ljudmilu Ulickou a také běloruskou laureátku Nobelovy ceny za literaturu Svjatlanu Alexijevičovou. Ve středu ale obě svou účast zrušily.