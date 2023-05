Otevřením areálů safari ve dvorské zoo začala letní sezona

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Safari Park Dvůr Králové nad Labem dnes otevřením areálů afrického a lvího safari zahájil hlavní letní sezonu. I přes zpočátku deštivé počasí dorazily během dopoledne do dvorského safari parku stovky lidí. ČTK to řekl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný. Hlavní sezona zoo potrvá do konce září. Loni hlavní sezona v safari parku začala 14. května.

Fotogalerie

"Do areálu během dopoledne dorazilo okolo 1000 návštěvníků, zhruba polovina z nich vyrazila na safari. Návštěvníků rychle přibývá. Je to slibný start sezony. Ráno pršelo, postupně se ale počasí zlepšilo," řekl dnes ČTK Šťastný.

Mezi prvními návštěvníky v safari byla dnes automobilová závodnice Barbora Holická s vozem Citroën 2CV, známým jako Kachna, která bude v lednu 2024 první Češkou, jež v tomto vozidle vyjede na legendární Rallye Dakar Classic. "Byl to velký zážitek, cítila jsem se jako v Africe. Je to krásná průprava na Dakar," řekla Holická.

Návštěvníci mohou do Afrického safari Josefa Vágnera a Lvího safari vyrazit tzv. safaribusy, afrikatrucky nebo vlastním vozem. K dispozici jsou jim i hybridní auta, které lze půjčovat bezplatně v recepci kempu po předchozí rezervaci.

Volné výběhy afrického a lvího safari zaplňují chovatelé zvířaty postupně podle vývoje počasí. V areálech safari návštěvníci projíždějí mezi stovkami zvířat po trase dlouhé 5,5 kilometru. Ve výbězích v safari jsou například lvi berberští, psi hyenovití, hyeny žíhané, buvoli pralesní, antilopy losí, africký skot watusi či antilopy koňské.

"Většina zvířat už je ve výbězích, v příštích dnech se nastěhuje dvojice žirafích samců a hroši obojživelní," řekl ČTK Šťastný.

Vstupné za vjezd do areálů safari se proti loňsku nezměnilo. Za vjezd vlastním autem tak zájemce zaplatí 370 korun za auto, přičemž každý člověk v autě musí mít zakoupené i jednotlivé vstupné. Kdo se rozhodne projet africké a lví safari v afrikatrucku, zaplatí i letos 90 korun. V safaribusu, který do lvího safari nejezdí, bude jízdné nadále 70 korun. Parkování u zoo je zdarma.

Na rozdíl od vstupu a vjezdu do areálů safari vstupné do zoo vzrostlo. Vstupenka pro dospělého placená v hotovosti meziročně zdražila o 15 korun na 285 korun. Ušetřit lze při platbě kartou nebo nákupem vstupenek na internetu. Zdražení vstupného zoo zdůvodnila růstem nákladů, například energií a pohonných hmot.

Zlevněné vstupné pro děti, studenty a seniory činí 225 korun místo loňských 210 Kč. Vstupenka koupená s příspěvkem na konto záchrany ohrožených zvířat Wildlife bude o pět korun dražší. Kdo zaplatí na pokladně kartou nebo si koupí vstupenku dopředu po internetu, ušetří deset korun. V minulosti byly slevy za platbu kartou a on-line výraznější.

Safari park, který patří Královéhradeckému kraji, je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni návštěvnost zoo vzrostla meziročně o 23 procent na rekordních 669.432 lidí. Safari park se specializuje na Afriku, velmi úspěšný je v chovu nosorožců, žiraf či zeber.

ku mha