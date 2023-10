Otevření nové Skleněné stezky v Brništi zahájilo Víkend Křišťálového údolí

Brniště (Českolipsko ) - Slavnostní otevření nové téměř dvoukilometrové Skleněné stezky v Brništi na Českolipsku dnes zahájilo program Víkendu Křišťálového údolí. Při této akci se v sobotu a neděli otevře návštěvníkům 60 sklářských a bižuterních firem, ateliérů, škol a muzeí v Libereckém kraji. Nová turistická stezka připomíná bohatou sklářskou historii Máchova kraje i současné významné sklářské osobnosti a společnosti, řekla ČTK mluvčí projektu Lucie Fürstová.

Na stezce pracovali skláři a sklářské společnosti z regionu. Je na ní třeba i barevně zářící Skleněný strom, který vytvořili skláři kunratické huti Pačinek Glass. "Skleněná stezka má i speciální značení a herní prvky z barevných perliček Preciosa Ornela. Použité ověsky z křišťálových lustrů nám zase darovala firma Glass Metal, která má výrobu v Brništi. Na stezce je k vidění i lustr od Bořka Šípka, ten osvěcuje kapličku," doplnila Lucie Bínová z Podralského nadačního fondu.

Program sklářského víkendu je rozdělený na dvě části. V sobotu se pro návštěvníky otevřou cíle na východě kraje - v Krkonoších, Českém ráji a Jizerských horách, v neděli pak v západní části v Lužických horách. "V sobotu určitě nevynechám Turnov s družstvem Granát a Uličkou řemesel," řekl ředitel Křišťálového údolí (Crystal Valley) David Pastva. Turnovský výrobce šperků z Českého granátu otevře svou výrobu veřejnosti poprvé ve své sedmdesátileté historii.

V neděli mohou návštěvníci zamířit například do výroby lustrů Preciosa Lighting. Vůbec poprvé tam uvidí běžně nepřístupné prostory, kde vznikají skleněné instalace, těšit se můžou na interaktivní hrátky se světlem a kreativní dílny. Areál v Kamenickém Šenově nově zdobí velkoformátová malba Světlonošky (Guardians of the light). "Chceme na návštěvníky i zaměstnance působit všemi možnými komunikačními nástroji a sdílet s nimi naše hlavní přístupy – komplexnost, inovativnost, kreativitu, respekt ke křišťálu i cit pro atmosféru," dodala ředitelka firmy Lucie Karlová.

Mimořádně se u příležitosti Víkendu Křišťálového údolí veřejnosti v neděli otevře také kostel sv. Pankráce v Jítravě na Liberecku, kde mají starobylý sklem zdobený oltář Božího hrobu. Před dvěma lety ho objevil tamní jáhen Michal Olekšák. Je to podobný oltář, jaký našli v kostele v nedalekých Kunraticích u Cvikova. Oba zřejmě vyrobili ve druhé polovině 19. století ve sklenářské dílně rodiny Zbitků v Olomouci. Dílna využívala skleněného materiálu z jabloneckých skláren a odhaduje se, že mezi lety 1846 až 1914 vyrobila tisícovku božích hrobů, které se dostaly do celé katolické Evropy i do zámoří.