Otevření hotelů a restaurací bude podle Stárka problematické

Praha - Otevření hotelů a restaurací podle harmonogramu, který dnes schválila vláda, bude podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka problematické. Od května budou moci otevřít stravovací zařízení, která disponují zahrádkou, na její provoz se však vážou podle Stárka další podmínky a opatření, není tak jisté, zda je budou restaurace schopny otevřít. Podobné je to s hotely, pro které možnost obnovit provoz v červnu prakticky znamená uzavření na tři měsíce. Stát by tedy měl přijít s jasnou podporou cestovního ruchu na další období, řekl Stárek.

"Máme za to, že dnes jsou zahrádky velkým problémem i z hlediska záboru venkovních prostor. Pokud budou existovat ty podmínky, které existují například v Praze, kdy se za metr čtvereční zahrádky platí 100 korun a k tomu další opatření, která určitě budou spojená s provozem restaurace, nejsme si jisti, jestli budou restaurace schopny v tomto režimu otevřít," uvedl Stárek.

Dále není podle Stárka jasné, proč hotelové restaurace a kavárny jsou zahrnuty až v páté vlně harmonogramu, která začíná od 8. června, a nemohou fungovat dříve alespoň v nějakém omezeném provozu.

Znovu se ale podle něj otevírá diskuse, jak stát zajistí, aby mohli podnikatelé v cestovním ruchu udržet své zaměstnance. Program na podporu zaměstnanosti Antivirus má být zatím platný pouze dva měsíce. "Ubytovací zařízení rozhodně nenaběhnou ze dne na den," doplnil Stárek. Důležité bude také, kdy se otevřou hranice. Hotely podle něj do té doby nebudou schopné otevřít, protože budou závislé pouze na domácí klientele. Potíž pro hotely představuje i povolení větších akcí, zatím by se od června mohly uskutečnit události do 50 lidí. Pro hotely jsou podstatné konference a podobných akcí do 50 účastníků je podle Stárka velmi málo.

Stát by měl pomoci cestovní ruch podle Stárka znovu nastartovat. "My jsme předali vládě náš záchranný plán, dosud se s námi o tom nikdo nebavil. A domníváme se, že je na čase skutečně debatovat o tom, co se tady udělá, aby ty tisícovky lidí, kteří jsou zaměstnáni dneska v cestovním ruchu a hlavně v Praze, která tvoří 60 procent cestovního ruchu, mohli toto období nějakým způsobem přežít," řekl Stárek.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes také uvedl, že není na místě stanovovat termín, kdy přestane platit povinnost nosit roušky. Podle Stárka pro restaurace je to ale zásadní otázka. "Pokud budeme muset nosit roušky, nemá smysl otevírat ani zahrádky," uvedl.