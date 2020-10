Otevřeli nás jako konzervu, řekl po debaklu Hoftych

Bělehrad - Trenér fotbalistů Liberce Pavel Hoftych připustil, že Crvena zvezda Bělehrad otevřela jeho tým v utkání 2. kola skupiny Evropské ligy jako konzervu. Debakl 1:5 nepovažoval za políček, ale za velkou zkušenost. Zápas podle něj ukázal, že pokud Slovan nebude dobře pracovat v defenzivě, nemá coby outsider skupiny příliš šancí.

"Oceňuji kvalitu soupeře, který hraje výborný fotbal. I firma, která nám dělá externí data, těžko v analýze hledala nějakou slabinu toho týmu. My ji taky nenašli. Otevřeli nás jako konzervu. Uvidíme 10. prosince, kdy s nimi hrajeme odvetu v Liberci. Třeba do té doby napadne půl metru sněhu a bude se nám hrát líp," řekl v nahrávce pro média Hoftych.

Jeho tým nenavázal na domácí výhru 1:0 nad Gentem z úvodního duelu skupiny a v Bělehradě zaostával. "Motor soupeřova týmu má prostě vyšší objem než náš. Sešli jsme se na téhle úrovni s top mančaftem, který hraje špičkový fotbal. Skvělé mužstvo, rychlostně vybavené, vynikající individuality. Křídelní hráči nám dělali problémy," poznamenal Hoftych.

"Byla tam z naší strany menší kompaktnost, před týdnem doma jsme to možná bránili více srdcem. Dnes tam bylo více snahy ukázat, že si to s jejich hráči můžeme rozdat, ale menší zarputilost v osobních soubojích. Měli jsme být důraznější a víc jim ten fotbal znechutit. Fotbalově jsme na ně neměli," doplnil Hoftych.

Věří, že debakl bude pro tým zkušeností. "Pro kluky je to něco nového, setkávají se s rychlostí, kterou v české lize třeba ani nenajdete. Byli jsme tady v Bělehradě před dvěma lety s Trnavou a tohle mužstvo je ještě o level výše. Je to velmi dobře budované mužstvo pod velkými investicemi. Dostali jsme pět gólů, jeden jsme dali. Nenazýval bych to políčkem, odjíždíme zkušenější a chytřejší," prohlásil Hoftych, který předloni při soubojích s Crvenou zvezdou působil v Trnavě coby generální manažer.

Na Liberci se podle něj podepsalo i to, že je kvůli koronaviru přerušená česká liga, zatímco ostatní domácí soutěže po celé Evropě se hrají. "Samozřejmě. To přerušení je velmi nepříjemné. Pro nás i z toho důvodu, že nemůžeme zapojovat ostatní hráče, kteří by potřebovali herní praxi. Jako dnes Matěj Chaluš. Kdyby se hrála liga, určitě by ji hrál. Připojujeme se k žádosti, aby to nový ministr zdravotnictví přehodnotil a ligu odstartoval. Je to pro nás složité," uvedl Hoftych.

Liberec je po dvou kolech skupiny třetí se stejným bodovým ziskem jako Crvena zvezda. Slovan ztrácí tři body na vedoucí Hoffenheim, na jehož půdě se představí za týden. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky.

"My se nebavíme o postupu, od začátku říkáme, že jsme outsider skupiny. Dnes to bylo vidět, že když soupeře špatně dostupujeme a bráníme, individuální kvalitou na ně nemáme. Jsme rádi za tři body, které zatím máme. Body s Gentem jsou extrémně důležité, protože jsme věděli, že nás čekají dva nejtěžší zápasy ve skupině venku," uvedl Hoftych.

"Kdo umí počítat a udělá si analytická data, musí dojít k myšlence, že když nebudeme mít svůj den, těžko si z nich můžeme odvézt nějaké body. Když se budeme chtít bavit o postupu, budeme na to muset mít. Zatím tam vidím jiné favority. Ale porveme se o každý bod. Čeká nás další extrémně těžký soupeř, který porazil Crvenou zvezdu 2:0. Budeme muset být daleko kompaktnější," dodal.