Otevře se Armádní muzeum Žižkov, lidé mohou přijít od 28. října

Praha - Po několikaleté rekonstrukci bude dnes slavnostně otevřeno Armádní muzeum Žižkov v Praze. Po dnešní ceremonii za účasti prezidenta Miloše Zemana se pro veřejnost otevře až 28. října. Návštěvníkům nabídne novou expozici zachycující vojenské dějiny českého území od osídlení Slovany až po současnost. Výstavní plocha se oproti minulosti ztrojnásobila.

Rekonstrukce muzea měla původně stát asi 724 milionů korun, podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ale vícepráce navýšily cenu o 192 milionů korun. Část z nich podle NKÚ vycházely z objektivních a nepředvídatelných důvodů, dodatečné práce v hodnotě nejméně 28 milionů korun plynuly z chyb v projektové dokumentaci.

Muzeum má například nový vstup, který vede pod původní dvoranu. V podzemí, které získalo prosklený strop, je recepce, odkud se návštěvníci dostanou do expozic nebo výtahem do kavárny. Přístup do muzea bude nově možný i z cyklostezky od zadní části budovy. Celkem nabízí přes 5000 metrů čtverečních výstavního prostoru.

Expozice je rozčleněna na sedm základních částí. Odborníci z Vojenského historického ústavu (VHÚ), které muzeum provozuje, chtěli, aby se jejím středobodem staly unikátní předměty z jejich sbírky. Vymezují se tak proti některým postupům, které dnes muzea uplatňují a které se odklánějí od tradičního konceptu a vystavování exponátů nahrazují užitím audiovizuálních technologií.

Expozice tak představí unikátní zbraně od období středověku nebo ukáží scény slavných bitev včetně té u Kresčaku z roku 1346, ve které padl český král Jan Lucemburský. Hned několik částí expozice se věnuje první světové válce a vzniku Československa, a to včetně ukázky frontového zákopu, kterým návštěvník prochází, nebo meziválečnému období. Rozsáhlé prostory muzeum věnuje druhé světové válce a bojům na všech frontách, na kterých byli nasazeni českoslovenští vojáci. Tato část se věnuje i atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.