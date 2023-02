Oteplení postihlo níže položené areály, výše jsou podmínky pro lyžaře dobré

Praha - Oteplení v posledních dnech komplikuje situaci zejména níže položeným lyžařským areálům v Česku, některé kvůli úbytku sněhu přerušily provoz. Čekají na chladnější počasí, které by podle předpovědi mělo přijít o víkendu a umožnilo by jim znovu vyrábět technický sníh. V horských střediscích jsou podle provozovatelů podmínky pro lyžaře nadále dobré, zjistila ČTK. Běžkaři mohou vyrazit do stop jen do nejvyšších partií hor.

V Krkonoších je v plném provozu areál ve Špindlerově Mlýně. Lyžuje se tam téměř na 26 kilometrech sjezdovek, na kterých leží 25 až 70 centimetrů sněhu. SkiResort Černá hora - Pec nabízí lyžařům v šesti střediscích 45 kilometrů sjezdovek, na kterých je až 80 centimetrů sněhu. V Rokytnici nad Jizerou funguje zhruba třetina tratí, jezdí také lanovka na Lysou horu. "Návštěvnost je dobrá, denně kolem 2000 lidí, vzhledem k tomu, že by mělo mrznout, tak jsme připraveni znovu začít zasněžovat, jakmile to bude jen trochu možné," uvedla mluvčí areálu Renata Balašová.

Všechny sjezdovky jsou otevřené v Deštném a v Říčkách v Orlických horách. V Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem je k dispozici více než deset kilometrů sjezdových tratí. "O víkendu se má ochladit, ale zasněžovat už zřejmě nebudeme. Na svazích je až 80 centimetrů sněhu," řekla ČTK Jitka Kadlčíková z Horského resortu Dolní Morava.

V průměru kolem 3000 lidí denně přijíždí do jizerskohorských areálů v Bedřichově, na Severáku a Tanvaldském Špičáku, které provozuje společnost SKI Bižu. "Těšíme se na sobotu, že něco málo napadne, nebude to žádný zázrak, ale jen když to ztuhne, tak to pomůže. A jsme připraveni využít očekávaných mrazů a uměle zasněžovat," řekl dnes ČTK ředitel SKI Bižu Pavel Bažant. Na libereckém Ještědu zrušili od úterý večerní lyžování, rozjedou ho znovu v pátek. Obleva tam zastavila lyžování hlavně na sjezdovkách s přírodním sněhem.

Oteplení zatím nepostihlo šumavské areály. "Sjezdovky jsou v plném provozu a dokonale upravené s vrstvou sněhu o výšce 95 centimetrů," uvedla za skiareál Lipno Olga Kneiflová. "Podmínky pro lyžování jsou výborné a víkendové sněžení je ještě vylepší. Nadále máme v provozu celý skiareál se všemi lanovkami a 20 kilometry sjezdovek," uvedl Gerald Paschinger, jednatel střediska Hochficht, které je na česko-rakouské hranici Šumavy. V provozu zůstávají také střediska v Zadově a Kvildě. V Železné Rudě jezdí vleky na Špičáku, v areálu Nad Nádražím - Belveder, na Samotách a na Alpalouce, v provozu je lanovka na Pancíř, uvedlo železnorudské infocentrum. Zavřené jsou ale sjezdovky Weissova louka či Goldhof.

V Krušných horách některé zimní areály s ohledem na vysoké denní i noční teploty přerušily provoz lanovek. V Telnici jely vleky naposledy ve středu. "Sníh je hrozně měkký, nemůžeme do toho vjet rolbou, to by nezůstalo nic. Proto jsme raději zavřeli. V sobotu se má ochladit a začít padat sníh, od neděle chceme provoz opět spustit," řekl ČTK za provozovatele Jindřich Holinger. Ode dneška nefunguje lanovka, vlek a lyžařská škola také v Klínech na Mostecku. Dále se ale lyžuje na Klínovci, Plešivci či na Bublavě.

Areály v Jeseníkách oteplení v uplynulých dnech většinou odolaly, na svazích mají dostatek sněhu a většina je stále v plném provozu. Lyžuje se na Ovčárně, plný provoz drží také například níže položená Ski Aréna Karlov. Hůře jsou na tom střediska v nižších polohách Olomouckého kraje, vleky se zastavily třeba v Kladkách na Prostějovsku.

V Beskydech na sjezdovkách ubyla přibližně polovina sněhu. V provozu tak zůstávají většinou jen areály, které měly vytvořenou dostatečnou zásobu technického sněhu. "Lyžuje se ještě na několika místech. Podmínky jsou ale adekvátní počasí. V provozu jsou například sjezdovky v Mostech u Jablunkova, Bílé či v Malenovcích. Lyžuje se i v areálu SkiPark Gruň," řekl ČTK dispečer Horské služby Beskydy.

Ve Zlínském kraji sníh částečně odtál například v areálu Troják u Rajnochovic na Kroměřížsku, v provozu se ale chce udržet do 19. března. S úbytkem sněhu se potýká také středisko Kohútka u Nového Hrozenkova na Vsetínsku. "Na některých sjezdovkách máme třeba 60 centimetrů sněhu, to jsou ty, které nám musí vydržet do konce sezony," uvedl za areál Miroslav Maczko.

Také středočeským zimním střediskům v posledních dnech ubylo sněhu, nadále ale podle vlekařů nabízejí dobré podmínky. Zhruba 70 centimetrů sněhu mají třeba na Šibeničním vrchu u Prahy nebo v Monínci u Sedlce-Prčice na Příbramsku. Na Vysočině je otevřených pět lyžařských sjezdovek, kvůli oblevě o tři méně než před týdnem. Kolem půl metru technického sněhu leží na sjezdovkách na Blanensku na jižní Moravě. Vlek se ale dneškem zastavil ve Filipově údolí na Hodonínsku.

Dost sněhu pro běžkaře zůstává na hřebenech. V Krkonoších tam mají pokrývku 80 až 120 centimetrů, v Orlických horách kolem 30 centimetrů. Upravené jsou běžecké stopy v Jeseníkách na Červenohorské sedlo a na Praděd. Desítky kilometrů tras udržují na Pustevnách a v okolí v Beskydech. "Tratě jsme na dnešek upravili, ty podmínky nejsou ideální, někde sníh úplně zmizel, a lyžaři tak musí lyže přenášet," řekl Martin Kunc, ředitel Jizerské o.p.s., která má na starosti úpravu Jizerské magistrály. Obtížně sjízdná s místy bez sněhu a s kalužemi je řada běžkařských tras na Šumavě, do stop zájemci nevyrazí ani v Krušných horách.