Ilustrační foto - Bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath 30. července 2018 před budovou vazební věznice v Litoměřicích oznámil svoji kandidaturu do Senátu za Českou suverenitu.

Ilustrační foto - Bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath 30. července 2018 před budovou vazební věznice v Litoměřicích oznámil svoji kandidaturu do Senátu za Českou suverenitu. ČTK/Hájek Vojtěch

Praha - Bývalý středočeský hejtman David Rath trvá na pravosti závěti, kterou mu jeho otec Ratmír odkázal veškerý majetek. Staršího syna Michala prý Ratmír v testamentu opominul, protože věřil, že ho tento syn udal na policii. Lékař a někdejší politik to dnes uvedl u soudu. Michal Rath v projednávané žalobě zpochybňuje, že závěť napsal a podepsal jeho otec.

Listina, které se spor týká, vznikla v srpnu 2014, tedy dva měsíce před Ratmírovou smrtí. David Rath tvrdí, že otec sepsal testament poté, co ve své ordinaci prodělal lehčí infarkt. Zdravotní sestra, která u tvorby dokumentu figurovala jako svědek, prý nejprve Davidovi zaslala kopii závěti a později mu předala originál. Rath ho uschoval až do dědického řízení, kdy listinu předložil notáři.

"Nečekal jsem to, ale nepřekvapilo mě to. Vztahy mého bratra a otce nebyly nikdy úplně ideální. Otec mě požádal, abych bratrovi o závěti neříkal, s tím, že pro to má své důvody. Měl strach, aby se mu bratr nemstil," uvedl Rath ke znění závěti při dnešním výslechu u Obvodního soudu pro Prahu 6.

Hostivický lékař prohlásil, že už rok před otcovým onemocněním mezi Ratmírem a Michalem propukla vypjatější hádka. "Řekl mi, že s Michalem končí. Že ho Michal chce udat nebo udal na policii, že mu neustále vyhrožuje a nadává. Mělo se to týkat finančních prostředků, které u mě policie zajistila a které patřily otci," popsal.

Součástí dědictví po Ratmírovi by mělo být i zmíněných osm milionů korun, které policie zabavila při domovní prohlídce u Davida Ratha v roce 2012. Tehdy ho zadržela kvůli údajné korupci, za kterou byl později nepravomocně odsouzen. Bývalý hejtman dlouhodobě tvrdí, že peníze naspořil jeho otec.

David Rath dnes doplnil, že otcovým podezřením ohledně Michala původně nevěřil, později však z některých dokumentů sám dovodil, že jeho bratr byl v kontaktu s policejními vyšetřovateli.

Soudkyně poté odročila další jednání naneurčito. Na návrh Michala Ratha nechá vyhotovit znalecký posudek od kardiologa, který by se měl zabývat tím, v jakém zdravotním stavu se Ratmír Rath v okamžiku sepsání závěti nacházel.

Michal Rath trvá na tom, že se jeho otec nikdy nezmínil o tom, že by ho chtěl vydědit. Poukazuje mimo jiné na to, že závěť nemá náležitou formu veřejné listiny. V dědickém řízení se v souvislosti s trestním stíháním svého bratra snažil prosadit, aby David Rath po otci nemohl zdědit vůbec nic, a to z důvodu, že údajnou trestnou činností poškodil celou společnost, a tedy i svého otce.