Otcovské volno bylo od zavedení využito u dvou pětin narozených dětí

Praha - Muži v Česku si vybrali zatím 150.000 otcovských dovolených. Sedmidenní otcovské volno, které se platí z nemocenského pojištění, se tak využilo u víc než dvou pětin narozených dětí. Na otcovskou dávku se od jejího zavedení od února 2018 do konce letošního března vydalo 831 milionů korun. Vyplývá to ze zpráv ministerstva práce o vyplacených dávkách a z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českého statistického úřadu. Od zavedení otcovské se v ČR podle statistik narodilo přes 350.000 dětí.

V prvním roce po zavedení, tedy za prvních 11 měsíců roku 2018, evidovala ČSSZ celkem 43.442 otcovských. Vydala na ně z nemocenského pojištění 221,4 milionu korun. Na svět za tu dobu přišlo téměř 104.600 chlapců a děvčat. Předloni si volno vybralo 49.306 otců. Vyplatilo se 273,3 milionu. Narozených bylo 112.200. Loni výdaje na 45.959 otcovských činily 269,2 milionu korun. Narodilo se 110.200 dětí. Letos za první tři měsíce sedm dní s potomkem a jeho matkou doma zůstalo 11.292 mužů. Rozdělili si 67,1 milionu korun. V prvním čtvrtletí se loni narodilo přes 26.700 dětí, letos by počet mohl být podobný.

"Za rok 2020 je poměr čerpání otcovské k počtu narozených dětí 42 procent," uvedla na posledním jednání sněmovního sociálního výboru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podíl je podobný i v ostatních letech.

Otcové v Česku si mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dnů placeného volna, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent redukovaného výdělku, tedy stejně jako ženy na mateřské. Ministerstvo práce před zavedením otcovské původně odhadovalo vyšší výdaje, a to ročně 630 až 800 milionů korun.

Od otcovského volna si resort práce i odborníci na sociální problematiku slibovali větší zapojení otců do péče o děti a posílení rodinných vazeb a vztahů. Vznik otcovské uvítaly Liga otevřených mužů, organizace na podporu rodin i ženské organizace.

Otcovská by se měla nejpozději od srpna příštího roku prodloužit aspoň na deset placených dnů. Počítá s tím evropská směrnice o slaďování práce a rodiny, kterou musí členské země promítnout do své legislativy. Předpis stanovuje minimální pravidla, která budou platit ve všech unijních státech. Ministerstvo práce návrh české novely připravuje. "Navrhujeme prodloužit otcovskou na dva týdny, tedy na 14 kalendářních dnů. Podmínky nároku a výše by zůstaly stejné," řekla ČTK před nedávnem Maláčová. Výdaje z nemocenského pojištění by se tak podle ní mohly zvednout ročně o 300 milionů korun. Navrhovaný zákon by ministerstvo mělo podle své šéfky zveřejnit v příštích týdnech.

Počet vyplacených otcovských, výdaje na ně v milionech korun a počet narozených dětí v daném roce

Rok Počet vyplacených dávek Výdaje Počet narozených dětí 2018* 43.442 221,4 104.565 2019 49.306 273,3 112.231 2020 45.959 269,2 110.200 2021** 11.292 67,1 - Celkem 149.999 831 -

* údaje za 11 měsíců od 1. února do konce roku po zavedení otcovské

** údaje za první čtvrtletí

Zdroj: Zprávy ministerstva práce o vyplacených dávkách za jednotlivé roky, údaje České správy sociálního zabezpečení, data ČSÚ o počtech narozených