Otázky a kritika na Cummingse zůstávají i po nevšedním vystoupení

Londýn - Už čtvrtým dnem v řadě dnes plní titulní stránky britských deníků fotografie Dominika Cummingse. Klíčový poradce britského premiéra Borise Johnsona označovaný za "šedou eminenci" se v pondělí stal hlavní hvězdou zpravodajství, když asi hodinu na tiskové konferenci vysvětloval, proč několik dní po začátku celostátní karantény cestoval se čtyřletým synem a s nemocnou manželkou napříč Anglií. Vláda doufá, že se po jeho podrobné zpovědi mediální bouře postupně zklidní, aféra už nicméně vyústila v rezignaci jednoho vládního činitele.

Odpolední vystoupení, při němž se Cummings neomluvil a nevyjádřil lítost ohledně svého jednání, si vysloužilo řadu přívlastků. "Mimořádné. Bezprecedentní. Nevolený poradce premiéra na 70minutové sólo tiskové konferenci v zahradě (Downing Street) čísla 10," shrnula Tamara Cohenová z televize Sky News. Hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová hovořila o "totálně bizarním" a "surrealistickém odpoledni".

Mnozí novináři po ohlášení brífinku podotýkali, že postup se zdá být v rozporu s kodexem vládních poradců, kteří "se nesmí veřejně účastnit politických kontroverzí". Premiér Johnson nicméně ve snaze získat veřejnost na svou stranu Cummingsovi nařídil před médii promluvit. Kontroverzní poradce předsedy vlády je považován za jednoho z architektů britského odchodu z Evropské unie a bývá označován za strůjce politiky současné britské vlády.

Jeho tisková konference přinesla řadu nových informací ohledně jeho cest v době povinné izolace obyvatelstva. Cummings potvrdil, že 27. března večer odjel s manželkou a synem z Londýna na zhruba 400 kilometrů vzdálené sídlo jeho rodičů na severu Anglie. Jeho žena Mary Wakefieldová se přitom potýkala s příznaky covidu-19 a Cummings byl předtím v kontaktu s Johnsonem, který právě obdržel pozitivní výsledek testu na koronavirus.

Premiérův poradce trvá na tom, že dlouhá cesta na sever byla ve složité situaci a při obavách ohledně péče o malého syna nejlepším řešením. Zatímco on byl poté poměrně vážně nemocný, zdravotní situace jeho ženy se naopak zlepšila a trojice nakonec pomoc příbuzných nepotřebovala. Cummings zároveň prozradil, že jeho žena, u níž stejně jako u Cummingse nebyla nákaza koronavirem laboratorně vyloučena, absolvovala na severu Anglie cestu do nemocnice s nemocným synem. Ještě více otázek pak vyvolává cesta do malebného městečka Barnard Castle vzdáleného několik desítek kilometrů od rodinné farmy. Cummings tam 12. dubna s manželkou i dítětem odjel prý proto, aby si po údajném zhoršení zraku vyzkoušel řízení vozidla.

Pravá ruka premiéra Johnsona se hájí tím, že oficiální pokyny ke karanténě připouští výjimky v souvislostí s péčí o děti nemocných rodičů. Podle médií ale Cummings nedodržel přinejmenším ducha nařízení vlády, která dennodenně zdůrazňovala, že lidé mají "zůstat doma".

Johnson svého poradce o víkendu plně podpořil a v pondělí večer uvedl, že "je na lidech, aby si vytvořili názor" ohledně jeho počínání. Zatímco další a další komentátoři volají po Cummingsově odchodu z Downing Street, voliči dávají své rozhořčení najevo skrze vzkazy svým poslancům a kritika neutichá ani v řadách Johnsonovy Konzervativní strany. Dnes na svou pozici ministerského náměstka rezignoval poslanec Douglas Ross, protože prý nemůže lidem ze svého okrsku říkat, že "se všichni mýlili", když i za mimořádných okolností dodržovali sociální izolaci.

Otázkám ohledně Cummingsova jednání a rozhodnutí ponechat jej ve funkci bude premiér Johnson čelit nejméně do středy, kdy bude odpovídat na dotazy výboru poslanců ke koronavirové krizi.