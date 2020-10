OSVČ v kultuře chtějí odpustit zdravotní a sociální pojištění

Praha - Zástupci technických profesí působících v kultuře píší politikům, aby bylo možné odpustit jim jako osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) zdravotní a sociální pojištění. V otevřeném dopise, který má ČTK k dispozici, to uvedla za ty, kdo s ministerstvem kultury o pomoci lidem v kultuře jednají, Jana Heřmánková z firmy T Servis. Ministr průmyslu Karel Havlíček na dopis odpověděl, že odpuštění sociálního pro postižené segmenty podnikání se bude řešit na vládě v příštím týdnu. "Dává to smysl a je to rychlé. Budu to navrhovat," uvedl.

"Jsem z týmu ´volnočasových aktivit´, tedy vedu firmu, která 27 let zajišťuje techniku jako světla, zvuk, video, podia na kulturní a jiné volnočasové akce. Dávali jsme práci velkému množství odborníků OSVČ jako jsou zvukaři, osvětlovači, videotechnici a mnoho dalších," uvedla Heřmánková. Doplnila, že desetitisíce pracovníků v tomto oboru se poslední léta dobře živily. "Jen v loňském roce jsme zaznamenali velký nárůst jednotlivých OSVČ, kteří se stali plátci DPH, tedy odváděli daně, vyšší než základní odvody na zdravotní a sociální. Předpokládám, že pokud tito lidé na nás navázaní pro tento sektor odborně přežijí, zase to státu budou vracet," uvedla.

Heřmánková řekla ČTK, že o možné pomoci státu jedná také s Asociací hudebního průmyslu či s Českou obcí hudební. Navrhují, aby stát od září pokračoval v odpuštění zdravotního a sociálního pojištění všem OSVČ v kultuře, kteří předpokládají, že budou mít pokles oproti roku 2019 alespoň 30 procent. "Ti OSVČ, kteří mají vyšší příjmy, ať si platí zálohy, a ti, kteří teď potřebují pomoc, využijí této možnosti a při daňovém přiznání, pokud budou mít pokles menší, poměrnou částku doplatí," uvedla. Doplnila, že taková pomoc státu by vyšla levněji než odeslat tyto odborníky na pracovní úřad, kde jim kromě zdravotního a sociálního zaplatí stát ještě příspěvek v nezaměstnanosti. "Pokud teď lidé ucítí podporu státu, budou si nadále vydělávat, jak to půjde na brigádách. Ale potřebují teď okamžitě tu situaci ulehčit," dodala.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek v sobotu uvedl, že lidé pracující v kultuře by mohli jako jednorázovou pomoc získat až 60.000 korun. Nárok bude mít každý živnostník z oboru, fungovat to bude podobně jako na jaře, kdy OSVČ dostaly jednorázový příspěvek 25.000 korun, jen je třeba doložit, odkud plynuly příjmy loni. Dohromady je na tuto pomoc vyčleněno asi 750 milionů korun.