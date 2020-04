OSVČ mohou žádat o ošetřovné přes MPO

Praha - Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou od dnešní rána podávat žádosti o ošetřovné na děti do 13 let v souvislosti s uzavřením škol. Nárok mají na 424 korun za den, maximálně mohou dostat 13.144 korun měsíčně. Na podporu je vyčleněno 100 milionů korun, žádosti přijímá ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Formulář mohou lidé vyplnit on-line, poslat přes datovou schránku, e-mailem či poštou. Podrobné informace i formulář žadatelé najdou na webu ministerstva. S vyplněním žádosti pomohou i živnostenské úřady. MPO za prvních pět hodin od spuštění programu přijalo 10.000 žádostí prostřednictvím online formuláře, řekla ČTK mluvčí MPO Štěpánka Filipová.

Žádat o ošetřovné mohou jen OSVČ, které mají podnikání jako hlavní výdělečnou činnost a pečují o dítě do 13 let, o nezaopatřené dítě do 26 let závislé na pomoci jiné osoby minimálně ve stupni I (lehká závislost), které nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru. Podpora se vztahuje i na péči o zdravotně postižené alespoň ve stupni I podle zákona o sociálních službách.

Příspěvky budou vypláceny zpětně za březen, konkrétně od 12., lidé o ně mohou žádat do konce dubna. Spolu s žádostí budou muset přiložit čestné prohlášení. Doložit budou muset, že škola nebo zařízení sociálních služeb, které dítě či handicapovaný navštěvuje, je kvůli koronaviru uzavřené.

"Od 09:00, kdy bylo zahájeno přijímání žádostí, do přibližně 14:30 nám přišlo přes online formulář 10.000 žádostí o ošetřovné," řekla Filipová. Je podle ní zřejmé, že vytvoření aplikace k tomuto účelu, která vznikla za necelý týden, bylo správným krokem a online cesta žadatelům vyhovuje. Aplikaci vyvinuly ve spolupráci s resortem společnosti Microsoft a Unicorn.

Vláda také ve středu schválila, že OSVČ zasaženým v souvislosti s nákazou vyplatí jednorázovou částku 25.000 korun. Vládní návrh musí ještě schválit Sněmovna, která by o něm měla jednat 7. dubna.