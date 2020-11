OSVČ budou moci dostávat kompenzační bonus i peníze z Antiviru

Praha - Živnostníci s nárokem na takzvaný kompenzační bonus budou moci dostávat peníze i z programu Antivirus, uvedlo ministerstvo financí. Ministerstvo chce upravit zákon tak, aby souběžné čerpání bylo možné také zpětně pro již skončená podzimní bonusová období. Ministerstvo financí to uvedlo na twitteru. Zákon nyní umožňuje současné pobírání těchto příspěvků pouze společníkům malých společností s ručením omezeným.

To, aby drobní podnikatelé mohli čerpat vedle takzvaného kompenzačního bonusu 500 korun denně za omezení svého podnikání kvůli koronavirové krizi také podpory z programu Antivirus, žádá část opozičních poslanců. Ve Sněmovně se k záležitosti sešly dvě předlohy. Jednu podali poslanci SPD, druhou skupina zákonodárců KDU-ČSL, TOP 09, STAN, ODS a Pirátů. Podle nich si osoba samostatně výdělečně činná, která je zároveň zaměstnavatelem, nyní musí zvolit, zda požádá o podporu pro zaměstnance, nebo pro sebe a svou rodinu. Rozpočtové dopady odhadli předkladatelé obou novel zhruba na 300 milionů korun.

Programy Antivirus jsou dva. V prvním stát proplácí celou mzdu s odvody do 50.000 korun v provozech, které vláda nařídila zavřít. Hradí také 80 procent náhrady pro pracovníky v karanténě do 39.000 korun superhrubé mzdy. V druhém mohou firmy získat příspěvek, který dorovnává 60 procent náhrady do 29.000 korun superhrubé mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu.