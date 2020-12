OSVČ asi budou dostávat kompenzační bonus i peníze z Antiviru

Praha - Živnostníci s nárokem na takzvaný kompenzační bonus by podle Senátu měli dostávat peníze i z programu Antivirus, podobně jako při jarní vlně epidemie koronaviru. Senátoři tak doplnili novelu, podle níž by rovněž pivovary byly i do budoucna osvobozeny od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s doplněním souhlasila.

Úpravu, kterou Senát schválil jednomyslně, nyní dostane k novému posouzení Sněmovna. Souběžné čerpání by mělo být možné také zpětně pro již skončená podzimní bonusová období, což ministerstvo financí slíbilo koncem listopadu.

Změnu předložil předseda senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (za Senátor 21) s tím, že je na ní shoda s ministerstvem financí i s profesními organizacemi. Podle něj si osoba samostatně výdělečně činná, která je zároveň zaměstnavatelem, nyní musí zvolit, zda požádá o podporu pro zaměstnance, nebo pro sebe a svou rodinu. Senátní úprava to má změnit. Obdobné úpravy předložili také poslanci SPD a skupina zákonodárců z řad KDU-ČSL, TOP 09, STAN, ODS a Pirátů.

Kompenzační bonus pro živnostníky činí 500 korun denně za omezení jejich podnikání kvůli koronavirové krizi. Programy Antivirus jsou dva. V prvním stát proplácí celou mzdu s odvody do 50.000 korun v provozech, které vláda nařídila zavřít. Hradí také 80 procent náhrady pro pracovníky v karanténě do 39.000 korun superhrubé mzdy. V druhém mohou firmy získat příspěvek, který dorovnává 60 procent náhrady do 29.000 korun superhrubé mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu.

Pivovarům měla původní novela prodloužit osvobození od daně, které platí již nyní v souvislosti s vládními opatřeními proti epidemii koronaviru, ale jen do konce letošního roku. Schválená předloha ho zavádí trvale. Možnost vracení nespotřebovaného piva určeného k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně mají pivovary od jara. Před epidemií koronaviru zákon převod piva zpět do daňového skladu neumožňoval. Od příštího roku nebude přesun vyžadovat povolení jako nyní, ale rozhodnutí, což by mělo snížit administrativu. Kontrolu likvidace piva by prováděla celní správa.