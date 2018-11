Praha - Dění kolem syna premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho údajného únosu na Krym už třetí den vyvolává napětí na domácí politické scéně. Osud Babiše jako premiéra i jeho vlády s ČSSD zůstává nejasný. Senát včetně zástupců sociální demokracie dnes vyzval premiéra k rezignaci do vyšetření kauzy Čapí hnízdo, kvůli které Babiš podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka. Babišův syn vzkázal, že je připraven kvůli pobytu na Krymu mluvit s českou policií. Předseda vlády zopakoval, že případ považuje za připravenou kampaň proti sobě, v níž novináři zneužívají jeho psychicky nemocného syna. Večer ho jednoznačně podpořil poslanecký klub ANO a stejně se zachová příští pátek při hlasování o nedůvěře vlády. Ruská diplomacie mluví o provokaci.

Z e-mailové adresy Babišova syna žijícího ve Švýcarsku dnes novinářům ze serveru Seznam Zprávy, kteří s ním natočili reportáž, dorazil další dopis. V něm Babiš mladší podle reportérů uvedl, že chce být v telefonickém kontaktu s českými vyšetřovateli svého údajného únosu. Žalobci a policisté se ke kauze Čapí hnízdo i k údajnému únosu vyjádří na páteční tiskové konferenci. Andrej Babiš mladší v e-mailu také uvedl, že tvrzení jeho otce, že je kvůli schizofrenii ve Švýcarsku pod neustálým dozorem, je lživé.

Předseda vlády se v dnešním krátkém vyjádření pro média k této záležitosti nevyjádřil, uvedl jen, že reportéři ze Seznam Zprávy zneužívají i korespondenci s jeho synem. Novináři podobně jako v předchozích dnech nedostali prostor pro doplňující dotazy.

Babiš také prohlásil, že jeho syn Andrej nikdy nebyl českým občanem, má švýcarské občanství. V Rusku byl podle něj na výletě, dostal kvůli tomu vízum. Spolu s manželem jeho psychiatričky Petrem Protopopovem odtamtud podle Babiše "zaletěli" na Krym a byli několikrát i na Ukrajině. "Nevím, proč to někdo řeší," konstatoval předseda vlády. Kritizoval i lidi, kteří zpochybňují diagnózu jeho syna. Ve středu uvedl, že jeho syn trpí schizofrenií, dnes na facebooku poděkoval manželům Protopopovým za péči o svého syna. Babiš mladší dnes v e-mailu pro Seznam Zprávy nicméně hovořil o "pseudonemoci" a odmítl, že by musel kvůli ní být pod "neustálým dozorem", jak tvrdil premiér.

Petr Protopopov v rozhovoru pro dnešní Právo uvedl, že byl asistentem Babišova syna a do Ruska a na Krym odjeli loni kvůli tlaku médií po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo. Odmítl, že by šlo o únos. V reportáži Seznamu přitom na otázku, proč vezl Babiše juniora na Krym a do Moskvy, odpověděl, že tam nikdy nebyl.

Ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD) vadí, že byl Babišův syn s vědomím otce na ukrajinském Krymu okupovaném Ruskem. Česká republika anexi poloostrova odmítá. Petříček to chce s premiérem probrat. Ministerstvo zahraničí cesty na Krym nedoporučuje, vstup z ruské strany je zakázán. Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček ale upozornil na to, že Česko to nemůže řešit, když Babiš mladší není českým občanem. Hamáček se odpoledne sešel s prezidentem Milošem Zemanem, zatím ani jedna strana schůzku nekomentovala.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová označila zprávy o únosu syna českého premiéra na Krym za provokaci, zřejmě vyrobenou kvůli vnitropolitickým cílům.

Senát dnes označil za nepřijatelné, aby Babiš s ohledem na nová podezření zůstal ve vládě do vyšetření kauzy Čapí hnízdo. Usnesení podpořila i většina senátorů vládní ČSSD, zástupci ANO se hlasování zdrželi, nebo byli proti.

Klíčové pro osud vlády je ale postoj Sněmovny. Opozice již má 92 podpisů poslanců pro svolání mimořádné schůze k hlasování o nedůvěře vládě. Podle poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové se sociální demokracie o setrvání v kabinetu rozhodne do této schůze, tedy do druhé poloviny příštího týdne. Zástupci krajských organizací ČSSD s podporou pro případný odchod z vlády váhají. Někteří varují před uvolněním místa pro SPD Tomia Okamury.

Z aktuálního průzkumu agentury Median vyplývá, že Babiš sám, nebo i celou vládou by měl kvůli aféře podle 56 procent Čechů skončit. Od předsedy hnutí ANO se odklání i část voličů hnutí.