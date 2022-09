Ostřelování poškodilo kabely dodávající energii do reaktoru Záporožské JE

New York - Kabely, které dodávají elektřinu do jednoho z šesti reaktorů Záporožské jaderné elektrárny, dnes poškodilo ostřelování. Blok musel dočasně běžet na nouzové dieselové generátory, než bylo obnoveno vnější napájení. Podle agentury Reuters to dnes uvedl šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.

Ostřelování se nijak nedotklo pěti dalších reaktorů Záporožské jaderné elektrárny, kterou okupují ruské invazní síly. Elektrárna byla minulý týden po 14 dnech opět připojena na ukrajinskou rozvodnou síť. Energii potřebuje na chlazení reaktorů a udržení chodu.

Grossi vyjádřil naději, že brzy pojede na Ukrajinu a do Ruska, aby prosadil dohodu o vytvoření ochranné zóny v jaderné elektrárně. Novinářům dnes v sídle OSN v New Yorku řekl, že nyní vystupuje do "skutečné" fáze jednání s oběma zeměmi a chce dohodu uzavřít co nejdříve.

"Ani v těch nejhorších podmínkách by se diplomatické úsilí nemělo zastavit. Nemůžeme nad tím jen mávnout rukou...a doufat, že se stane něco, co současnou situaci vyřeší," uvedl Grossi. "Je naší povinností pomoci to vyřešit tím, že navrhneme pragmatické a realistické návrhy," dodal.

Šéf MAAE dnes odděleně jednal s ukrajinskými představiteli i s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. "Tady nejde o vyjednávání dohody, které může trvat týdny či měsíce. Musí to být vyřešeno co nejdříve to bude možné," prohlásil Rafael Grossi. Řeší se mimo jiné i to, jak velká by měla být ochranná zóna a jakou roli by měli hrát zástupci Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Dva lidé z MAAE se nyní nacházejí přímo v elektrárně. Na dotaz, jak si chce agentura vynutit vznik ochranné zóny pouze se dvěma inspektory, Grossi uvedl, že pracuje na posílení mise v elektrárně, vynucovat si něco podobného ale není jejich práce. "Jsme mezinárodní agentura a nemáme donucovací pravomoci, máme ale jednu jinou pravomoc: Říkáme pravdu a informujeme o ní a to má obrovskou hodnotu," dodal.