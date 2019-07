Ostravští fotbalisté chtějí obhájit pozice z minulé sezony

Ostrava - Fotbalisté Baníku Ostrava vstupují do nové prvoligové sezony s cílem znovu se probojovat do elitní šestky a zopakovat boje ve skupině o titul. Klub, který v uplynulé sezoně skončil pátý a účast v předkole Evropské ligy mu unikla až v utkání play off proti Mladé Boleslavi, se bude snažit navázat na umístění z minulého ročníku. Baník po devíti letech skončil v horní polovině tabulky a dostal se i do finále poháru, kde podlehl Slavii.

"V minulé sezoně jsme si na sebe upletli trochu bič. Vloni by touhle dobou nikoho nenapadlo, že by Baník skončil tak vysoko. Do nové sezony ale jdeme s pokorou. Věřím, že jsme posílili, hráče, o které jsme měli zájem, jsme udrželi. Věřím, že budeme silnější a budeme schopni bojovat o šestku," řekl na dnešní tiskové konferenci výkonný ředitel klubu Michal Bělák.

Kádr kouče Bohumila Páníka, který v létě prodloužil smlouvu na další sezonu, rozšířily příchody tří nováčků: Rudolfa Reitera z Bohemians 1905, Milana Lalkoviče z Olomouce a nejlepšího střelce Opavy Tomáše Smoly. Do mužstva se vrátili z hostování Dyjan Carlos de Azevedo (Paris FC), Filip Kaloč a Josef Celba (Vítkovice) a Jakub Pokorný (Hradec Králové). Vedení klubu navíc podepsalo nové smlouvy s Milanem Barošem a Janem Laštůvkou.

"Vloni ta realita byla vyšší, než jsme očekávali. Předpoklad, že by ale mužstvo bylo silnější a mohlo by obhájit loňské příčky, tady je. Protože posílili jsme na postech, kde jsme to potřebovali. Důležité je navíc, že neodešel Stronati a že se podařilo prodloužit smlouvy s Barošem a Laštůvkou. Tým je nějakou dobu pospolu a řekl bych, že se hrozně vyrovnal," uvedl Páník.

Z užšího ligového kádru nikdo neodešel. Jedná se o odchodu Jakuba Šašinky na hostování do Karviné, obránce Matěj Helešic bude hostovat v Českých Budějovicích.

"Věřím, že mančaft bude zkušenější a sehranější, že noví hráči zapadnou a budou posilami. Kdybychom zopakovali stejné umístění jako letos, byli bychom rádi. Víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Věříme si ale, že tu kvalitu máme. Ale musíme jít postupně a zápas od zápasu," řekl sportovní ředitel klubu Marek Jankulovski.

Baník před úvodním zápasem proti Liberci trápí nejistý zdravotní stav brankářské jedničky Laštůvky, zraněný je také obránce Pazdera. "Nemělo by snad jít o nic vážnějšího a věřím, že to není na dlouho," podotkl Páník.