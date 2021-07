Ostravský Baník se chce probojovat do skupiny o titul

Ostrava - S cílem probojovat se do skupiny o titul a vylepšit osmé místo z uplynulé sezony vstupují do nového prvoligového ročníku fotbalisté Baníku Ostrava. Slezský klub v příštím roce oslaví sto let od založení a celoroční oslavy by měly oficiálně odstartovat už letos 8. září přesně v den, kdy Baník do stého roku vstoupí.

Ostrava si chce zajistit účast ve skupině o titul v nadstavbové části, tedy skončit do šestého místa. "Baník je klub, který si díky své historii nemůže dávat malé cíle. Liga se vrací k nadstavbové části a my bychom chtěli po základní části skončit v té nejvyšší skupině," řekl výkonný ředitel klubu Michal Bělák.

Ke splnění mety mají Baníku pomoct i nové posily: David Lischka (Sparta), Lukáš Budínský, Jiří Klíma (oba Mladá Boleslav) a Ladislav Almási (Ružomberok), z vydařeného hostování v Pohroní se do Ostravy vrátil záložník Ondřej Chvěja, který se ale hned v úvodu přípravy zranil.

"Naším úkolem je teď nové hráče co nejrychleji začlenit do týmu tak, aby se dostavila potřebná kvalita. Za všechny posily jsem rád, získali jsme kvalitní hráče, kteří jsou i produktivní, jako Budínský a Klíma. Ale věřím, že nám pomůže i Laco Almási, který sice v poslední sezoně moc gólů nedal, protože pracuje a na trénincích jde z jeho strany vidět ohromný herní progres," podotkl trenér Ondřej Smetana, kterému přišel z Německa pomáhat i bývalý reprezentant a ostravský odchovanec, reprezentační asistent Tomáš Galásek. "Tomáš mezi nás rychle zapadl, přináší zase další pohled na fotbal."

Největší letní ztrátou je odchod opory Patrizia Stronatiho do Maďarska, kterého má nahradit Lischka. "David má rozhodně kvalitu, aby to zvládl," neváhal Smetana. "Do sezony jdeme s pokorou, ale chceme být co nejúspěšnější. Jsme v kabině sami na sebe hodně nároční. Myslím, že můžeme být optimističtí, na hráčích je znát progres," uvedl Smetana.

Dalším posílením Ostravy by navíc měli být fanoušci, kteří se ve větší míře vracejí na stadion, a hlavně v domácím prostředí tým z jejich podpory těží. Na ostravský stadion momentálně může přijít až 7500 diváků. "Moc se na to těším, už i ty dva tři tisíce, které přišly v závěru minulé sezony, byly velká pomoc. Bez diváků to nebylo ono," řekl Smetana.

Ostravští sezonu zahájí v sobotu v Jablonci.