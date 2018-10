Ostrava - Ostravská univerzita získá z evropských peněz více než miliardu korun na stavbu nového univerzitního areálu na výstavišti Černá louka v centru krajského města. Vznikne tak moderní zázemí pro sport a technologie i umělecké obory. Areál, který vysoké škole umožní výuku nových oborů, chce univerzita otevřít do tří let. Novinářům to řekl rektor Jan Lata.

"Mám obrovskou radost a jsem hrdý, že Ostravská univerzita tak významně přispěje k rozvoji místního regionu. Ostrava má obrovský potenciál, jehož naplnění závisí zejména na mladých lidech, a proto je každý vstřícný krok vůči studentům zásadní," uvedl Lata.

Finanční prostředky umožní univerzitě postavit dva objekty. Jedním bude zázemí pro sport a technologie Katedry studií lidského pohybu. Univerzita je dosud jedinou v Česku, která nemá vlastní sportovní zázemí a musí si ho pronajímat. Rozsáhlé sportoviště bude sloužit studentům i veřejnosti, ale zároveň bude i výzkumným pracovištěm. Objekt bude mít třeba unikátní běžeckou dráhu umístěnou ve vrchním patře, sportující tak budou probíhat přímo přes výzkumné pracoviště. Další objekt bude sloužit Fakultě umění a stane se novým zázemím pro hudební i vizuální umění. Jeho součástí kromě výstavních prostor bude třeba sál pro komorní hudbu se špičkovou akustikou.

Univerzitu v přípravě projektu finančně podpořilo město i kraj. Ostrava škole darovala čtyři hektary pozemků v hodnotě více než 40 milionů korun za divadlem Antonína Dvořáka, kde je nyní tramvajová smyčka i svět miniatur Miniuni. Obojí město na své náklady přesune do vhodnějších prostor, což bude stát zřejmě desítky milionů korun. Dalších až 160 milionů korun chce město investovat do vybudování podzemního parkoviště, právě pod Centrem zdravého pohybu. Mohlo by mít kapacitu zhruba 160 míst. Sloužit by mělo univerzitě i veřejnosti a zmírnit má problematické parkování v centru města. Definitivně ale o této podpoře bude rozhodovat až nové zastupitelstvo.

Univerzita chystá administrativní kroky nutné pro získání stavebního povolení, příští rok chce vybrat dodavatele stavby. Výstavba by mohla začít do roka, otevření objektů je plánováno na rok 2021.

Finance získala univerzita z Operačního programy Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu Restart, který má pomoci nastartovat změny v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Podle rektora je ojedinělé, že náklady projektu nebyly téměř kráceny, což považuje za mimořádný úspěch. Univerzita by tak měla mít finančně pokryty veškeré náklady na projekt. Sportovní zázemí by mělo stát 645 milionů korun, objekt pro fakultu umění pak 357 milionů korun.