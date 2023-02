Ostravská opozice kritizuje koalici za chybějící programové prohlášení

Ostrava - Opoziční hnutí Ostravak na dnešním jednání ostravského zastupitelstva kritizovalo vládnoucí koalici za chybějící programové prohlášení. Lídr hnutí Lukáš Semerák poukázal na to, že by programové prohlášení uvítal v souvislosti s tím, že část vedení města avizovalo svůj odchod z funkcí. Primátor města Tomáš Macura i jeho náměstkyně Zuzana Bajgarová a Kateřina Šebestová, kteří kandidovali za hnutí ANO, počátkem týdne uvedli, že do půl roku opustí své funkce. Macura je dlouhodobým kritikem hnutí a v minulém týdnu z něj odešel, obě náměstkyně jsou dlouho jeho spolupracovnice.

Primátor uvedl, že koalice nepočítá s programovým prohlášením, protože všechny priority jsou součástí koaliční smlouvy a koalice se rovněž řídí Strategickým plánem rozvoje města. "Já bych se na toto ani neptal, ale situace, kterou teď vnímáme,je poměrně zvláštní. Jakkoliv vnímám, že hodláte rezignovat na svou funkci, jakkoliv vnímám, že je to interní záležitost hnutí ANO, tak na druhou stranu, prosím, vnímejte, že je to poměrně nestandardní a týká se to celého města. Jestliže avizujete, že jedna třetina vedení města rezignuje a ve vedení města jsou další dva nováčci, tak jsme v situaci, že po vaší rezignaci bude vedení města z větší části nové," odůvodňoval Semerák primátorovi svůj dotaz.

Dodal, že Macura předsedům politických klubů řekl, že ze své funkce odejde poté, co bude mít jistotu, že budou naplněné programové priority. "Rád bych se zeptal, co to jsou programové priority. O čem se vlastně bavíme, proto se na to ptám. Kdyby bylo programové prohlášení, tak jsem se ne to vůbec neptal," řekl Semerák. Podle Macury je programovým průnikem stran, které jsou ve vedení města, koaliční smlouva. "V prvním bodě se všechny koaliční strany přihlásily k plnění Strategického plánu rozvoje města," uvedl primátor.

Macura je dlouhodobým kritikem poměrů v ANO a na začátku minulého týdne oznámil, že z něj odchází. V souvislosti s odchodem uvedl, že na zastupitelském klubu nabídne k dispozici primátorskou funkci a nechá o svém dalším působení v čele města rozhodnout své kolegy. Ve čtvrtek informoval o tom, že vedení hnutí začalo na členy klubu vyvíjet nátlak, aby podpořili jeho odchod z čela města. Mluvil i o tom, že koalice v Ostravě by pak mohla změnit podobu tak, že by v ní nebyli zástupci vládních stran. Na pondělním jednání klubu zastupitelů nakonec Macura navrhl, že v následujících měsících odejde z funkce primátora. Pro stejný postup se rozhodly i jeho náměstkyně. Šebestová, která je i předsedkyní klubu zastupitelů, řekla, že k obměně ve vedení by mělo dojít do půl roku. Rezignací by se pravděpodobně mohlo zabývat zářijové zastupitelstvo.

Zároveň uvedla, že se na klubu dohodli, že zastupitelé ANO nebudou na dnešním jednání iniciovat hlasování o důvěře primátorovi a že zůstane zachována současná podoba koalice. Většina zástupců opozičních uskupení se v úterý vyjádřila, že se rovněž nechystají obdobné hlasování navrhovat. Na dnešním jednání zatím žádný takový návrh skutečně nepadl.

Na magistrátní koalici se krátce po loňských komunálních volbách dohodlo ANO se Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu má koalice 33 hlasů. V opozici je hnutí Ostravak, SPD, Starostové pro Ostravu a Ostravská levice.