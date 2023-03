Ostravská koalice ztratila většinu, klub ANO opustil zastupitel Pachomov

Ostrava/Praha - Ostravská koalice, kterou tvoří ANO se Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty, přišla o většinu v městském zastupitelstvu. Důvodem je pokračující štěpení nejsilnějšího politického klubu a vítěze komunálních voleb, hnutí ANO. Dnes ho opustil další člen, zastupitel Maxim Pachomov. Plánuje přejít do nově vzniklého klubu primátora Tomáše Macury (dříve ANO), který byl minulý týden vyloučen ze zastupitelského klubu ANO. Koalice tak má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu už jen 27 hlasů. Předsedkyně klubu ANO Hana Tichánková ČTK řekla, že po středě začnou jednání o dalším postupu s koaličními partnery i s opozicí.

První místopředseda ANO Karel Havlíček míní, že by bylo logické, aby hnutí jako vítěz voleb bylo nadále ve vedení Ostravy a mělo svého primátora. Současnou prioritou však podle něj není počítat koaliční potenciál, ale jasně ukázat voličům, že pokud dají důvěru lidem z ANO, tak tito politici budou dále jednat v souladu s jejich zájmy. Halvíček to sdělil ČTK.

Klub zastupitelů hnutí ANO minulé úterý vyloučil Macuru a také jeho náměstkyni pro investice Zuzanu Bajgarovou. Oba v prezidentské volbě podpořili Petra Pavla na úkor jejich tehdejšího stranického šéfa Andreje Babiše, poté odešli i z hnutí a následovalo také vyloučení z klubu městských zastupitelů. Klub ANO posléze dobrovolně opustili také náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová a zastupitelé Robert Čep, Ondřej Němeček a nyní také Pachomov.

Pachomov ČTK svůj odchod z klubu potvrdil. "Je to pravda. Asi ten nejzávažnější důvod (k odchodu) pro mě byl způsob, jakým na úterním klubu zastupitelů byl pan primátor a jeho náměstkyně odejiti ze zastupitelského klubu. To je ten nejzávažnější důvod," uvedl Pachomov, který byl také předsedou místní organizace hnutí ANO v Ostravě-Petřkovicích. Této funkce se rovněž vzdal.

"Do politiky jsem vstupoval v době, kdy to hnutí tady na Ostravsku mělo za lídra Tomáše Macuru, kterého jsem si vážil. Po celou dobu ty svoje schopnosti prokazoval, takže mě to rozhodnutí většiny (klubu) mrzí a nesdílím s nimi tento postoj," uvedl Pachomov, který potvrdil, že zvažuje vstup do zastupitelského klubu Nezařazení, který vznikl kolem primátora Macury.

Koalice tak má v současnosti 27 členů, podle informací ČTK navíc není zcela vyloučeno, že by se klub ANO mohl dále štěpit. Primátora podporuje dalších pět zastupitelů. V opozici je hnutí Ostravak s osmi mandáty, SPD se sedmi zastupiteli, Starostové pro Ostravu se čtyřmi mandáty a Ostravská levice má tři zastupitele.

"Schůzky s dalšími zastupitelskými kluby se uskuteční po středě, kdy budeme volit nového lídra kandidátky, tedy nového kandidáta na primátora. Ten by pak okamžitě měl s vyjednávacím týmem zahájit jednání o novém složení koalice," uvedla předsedkyně ostravského klubu ANO Hana Tichánková. Podle ní bude potřeba koalici rozšířit o další subjekt. Dodala, že s dalším štěpením osobně už nepočítá. "Odešli lidé, kteří nebyli rozhodnuti. Nyní nás je 15 a už nepočítáme s žádným odchodem. Jsme jednotní," uvedla.

Podle místopředsedy ANO Havlíčka je záležitost plně v kompetenci krajského hnutí ANO. "Pokud bude chtít vedení ostravského hnutí jakoukoliv sounáležitost od nás, tak budeme rádi nápomocní," uvedl. Za logické by měl, aby ANO mělo dále primátora, prioritou je však podle něj to, aby politici dále jednali v souladu se zájmy voličů hnutí. "To je důležitější než naše posty," dodal.

Vyjádření koaličních partnerů ČTK zjišťuje.