Ostrava - Ostravská společnost Invent Medical se chce stát globálním lídrem ve výrobě ortotických a protetických pomůcek na míru. Vyvinula unikátní software, který umožní pomůcky vytisknout na 3D tiskárnách po celém světě. Firma už má pobočku v USA a své produkty začíná nabízet v západní Evropě. Nyní za ně získala prestižní světové ocenění Red Dot Award zvané designérský Oscar. ČTK to řekl jednatel a spoluzakladatel společnosti Jan Rosický.

Protetické pomůcky nahrazují chybějící části těla, ortotické pomůcky slouží k léčbě pooperačních a poúrazových stavů a vrozených deformací. Standardně se po změření pacienta vyrábějí ručně, například laminováním nebo tvarováním plastů. "Jejich kvalita už ne vždy dostačuje dnešní generaci pacientů. Standardní pomůcky jsou často objemné, těžké, nevzhledné, nepohodlné. Sken pacienta a 3D tisk je odpověď na to, co tradičními technologiemi a výrobními procesy nelze zhotovit," řekl Rosický.

Šéfdesignér Aleš Grygar řekl, že pomůcky v takové podobě, jak je dokáže vyrobit Invent Medical, dosud v podstatě neexistovaly. "Standardní produkty jsou hodně těžkopádné, neprodyšné, způsobují třeba pocení. Naše nové produkty jsou mnohem lehčí a estetičtější," řekl Grygar. Designéři podle něj navíc řeší i psychologický efekt.

"Za produkty, které navrhujeme a vyrábíme pomocí 3D tisku, se pacient nemusí stydět. Můžou skutečně vypadat tak, že zapadnou do vašeho životního stylu. Není to jenom zdravotnický prostředek, který řeší jen léčbu. Ruku v ruce se snoubí klinická a vizuální stránka plus technologie, které ten produkt po funkční stránce obrovským způsobem vylepšují," řekl designér. Do výroby pomůcek zapojili nejmodernější technologie, například inteligentní funkce, senzory, které se používají v různých průmyslových odvětvích, ale ve zdravotnictví je podle něj dosud používal málokdo.

Firma Invent Medical se před třemi lety vyčlenila z rodinné skupiny ING Corporation, která se výrobou zdravotnických pomůcek zabývá už 27 let, dodává je i do zahraničí a také provozuje tři kliniky. "Z původní výrobní a vývojové firmy a ruční výroby jsme se transformovali v softwarovou, digitální a designovou firmu. Je to obrovský skok a máme neskromnou ambici stát se globálním lídrem v tomto oboru. Chceme ukázat, jak tento obor bude vypadat v budoucnu," řekl Rosický.

Výhodou jsou podle něj právě vlastní kliniky, kde vidí z první ruky, jaké jsou nedostatky standardních pomůcek. "Právě tam jsme viděli, co pacienty trápí a co tradiční technologie nezvládnou. 3D tisk řadu věcí umí. Díváme se, kde 3D tisk přinese přidanou hodnotu, kde dokážeme vytvořit produkt, který je pokročilejší než ty standardní, kde dává použití našich produktů smysl," řekl jednatel.

Cokoli podle něj designéři vymyslí, tak 3D tiskárna dokáže tvarově vyrobit. "Designový tým to navíc posunul na úroveň módního doplňku, což má obrovský vliv na psychiku pacienta," řekl Rosický.

První produktovou řadou firmy jsou korekční ortopedické vložky do bot. "V Americe s tím začínáme mít úspěch. Oceňují úplně novou úroveň produktů. Máme zatím úspěch především v prémiovějších pracovištích, nicméně s dalšími dvěma produktovými řadami chceme nahradit většinu stávajících produktů a tomu i uzpůsobit cenu, která bude velmi podobná standardním produktům," řekl Rosický.

Firma chystá výrobu dětských remodelačních ortéz pro léčbu deformit lebky a kotníkových ortéz, které se používají především u dětí po dětské mozkové obrně. Například cena standardních ortéz pro léčbu deformit lebky se pohybuje kolem 500 eur (téměř 13.000 korun). "Produkty vyvíjíme tři roky a už máme po světě přes 150 zájemců o tyto služby. Nyní je začínáme nabízet v Německu, Švýcarsku a Americe," řekl Rosický.

Firma vyvinula unikátní know-how, takže konkrétní pomůcky už nemusí vytvářet člověk, ale navrhují se automaticky ze zadaných dat. "Vytvořili jsme vlastní software, který umožňuje klinikám po celém světě nahrát 3D sken pacienta. Získáváme data z celého světa, zpracujeme je automaticky na webovém úložišti. Pak už máme výrobní data pro 3D tisk," řekl Rosický.

Data pro výrobu konkrétních pomůcek firma rozešle lokálním výrobcům. "Když si někdo objedná pomůcku v Americe, pošleme to americkému výrobci. Nemusíme investovat do 3D tiskáren. Jedna taková tiskárna, kterou používáme, může stát až 15 milionů korun a za pět let už bude zastaralá. Spojili jsme se s firmami, které se 3D tiskem živí. Ty to dokážou udělat levněji, rychleji a odpadají poplatky za clo i za dopravu," řekl jednatel.

Klinikám společnost Invent Medical zajistí kompletní servis. "Vytvořili jsme to jako online platformu. My se staráme o zajištění výrobců pro kliniku, dodáváme jí produkty přímo v naší krabičce, my za to ručíme. Podílí se na tom více stran, my je sdružujeme a zapojujeme," řekl Rosický.

Firma má smlouvy s místními distributory, kteří klinikám dodají software a udělají malé školení. "Kliniky už se objednávají. My to zpracujeme u nás a zase pošleme lokálním výrobcům, které si pečlivě vybíráme. Máme nastavený rámec dodržení kvality a zajištění toho, že opravdu ty pomůcky budou vypadat tak, jak si představujeme," řekl Rosický.