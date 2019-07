Ostrava zvítězila v Karviné 2:1 a má první body v sezoně

Karviná - Fotbalisté Ostravy zvítězili v dohrávce druhého ligového kola ve slezském derby v Karviné 2:1. O první bodový zisk Baníku v sezoně se zasloužili svými góly Tomáš Smola a Milan Jirásek, domácí Vojtěch Smrž už v závěru stihl jen snížit. Karviná dohrávala závěr bez vyloučeného Ondřeje Lingra, Ostrava bez Martina Filla. Baník na půdě MFK vyhrál vzájemné ligové utkání poprvé v historii. Domácí jsou po dvou kolech bez bodu.

Baník vstoupil do druhého utkání podobně jako ve své premiéře s Libercem a úvodní aktivitu v deváté minutě opět přetavil ve vedoucí gól. Jiráskovo zakončení brankář Pastornický ještě vyrazil před sebe, ale neobsazený Smola měl snadnou pozici zblízka trefit síť. Letní posila Baníku zapsala svůj první ligový gól v barvách Ostravy a jubilejní desátý v nejvyšší soutěži.

Jenže pak Baník podobně jako proti Liberci vyklízel hřiště a zprvu pasivní Karviná se dostala do hry. Po několika náznacích se v gólové šanci ve 29. minutě ocitl Petráň, ale hlavou zamířil z malého vápna do rukavic Budinského. Moc k vyrovnání nechybělo ani o tři minuty později. Procházkovo zaváhání využil Petráň, posunul míč doprava na Galušku a jeho přízemní pokus ostravský brankář musel vytlačit na roh.

Baník si koledoval o vyrovnání i ve druhé půli. Problémy měl hlavně s pravou stranou Karviné, přes kterou si domácí vytvořili další dvě šance. Budinský měl znovu štěstí, že v 52. minutě střídající Janečka zacílil jen jeho náruč. Nejvíc při něm přízeň osudu stála v 61. minutě. Po další Galuškově akci domácí Lingr i díky jemné Budinského teči trefil tyč ostravské branky, od které se míč už potřetí šťastně vrátil do náruče hostujícího gólmana.

Za neefektivní koncovku byla Karviná vytrestána v 68. minutě. Jirásek dostal na velkém vápně chvíli na přípravu rány a zamířil přesně k tyči.

Zápletku čtyři minuty před koncem připravil Smrž, který hlavou krásně lízl přímý kop a snížil. Jenže hned vzápětí Lingr podruhé uviděl žlutou kartu a Karviná dohrávala v deseti.

Výhru Ostravy mohl navýšit z brejku Diop, jeho pokus však Pastronický vytlačil a v nastavení sám před karvinským gólmanem selhal i Jirásek. Byť i Baník poslední sekundy dohrával bez vyloučeného Filla, tři body už uhájil.

Hlasy po utkání:

František Straka (trenér Karviné): "Každá porážka bolí, je to opět velké zklamání. Sehráli jsme dobré utkání, byla tam z naší strany kvalita. Každý se vydal, bohužel jsme udělali dvě chyby, které nás stály body. I my jsme měli šance, ale neproměnili jsme je. Kontaktní gól přišel pozdě. Ale cením si toho, že každý se snažil hrát maximum."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Obrovsky důležité body. Dohnali jsme ztrátu z domácího utkání proti Liberci. Dnes nám fotbal dal, ale celý zápas bolel. Říkal jsem hráčům, že to tady bude válka, většina hráčů do ní šla a přežila to ve zdraví. Ale po prvním gólu tam přišla hluchá pasáž, proto jsem byl v šatně trošku hlučnější. S příchodem karvinského Janečky tam pak šlo někdy o zdraví. Jsem rád, že nemáme žádné ztráty, jen červenou, to je lepší než zranění."

MFK Karviná - Baník Ostrava 1:2 (0:1)

Branky: 86. Smrž - 9. Smola, 68. Jirásek. Rozhodčí: Marek - Vlček, Vodrážka - Zelinka (video). ŽK: Smrž, Lingr, Janečka, Galuška, Kouřil - Stronati, Fillo, Procházka, Fleišman. ČK: 87. Lingr - 90.+4 Fillo. Diváci: 4833 (vyprodáno).

Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Smrž - Galuška (88. Puteyra), Lingr, Weber (46. Janečka), Puchel (62. Krivák) - Petráň. Trenér: Straka.

Ostrava: Budinský - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter (77. De Azevedo), Jánoš, Jirásek, Granečný - Kuzmanovič (90. Šindelář), Smola (67. Diop). Trenér: Páník.

Tabulka:

1. Slavia 2 2 0 0 6:1 6 2. Plzeň 2 2 0 0 5:2 6 3. Opava 2 2 0 0 2:0 6 4. Bohemians 2 1 0 1 3:2 3 5. České Budějovice 2 1 0 1 2:1 3 6. Liberec 2 1 0 1 3:3 3 Ostrava 2 1 0 1 3:3 3 8. Slovácko 2 1 0 1 2:2 3 Sparta 2 1 0 1 2:2 3 Jablonec 2 1 0 1 2:2 3 11. Olomouc 2 1 0 1 2:3 3 12. Mladá Boleslav 2 1 0 1 1:3 3 13. Příbram 2 0 1 1 1:2 1 14. Teplice 2 0 1 1 2:6 1 15. Karviná 2 0 0 2 1:3 0 16. Zlín 2 0 0 2 0:2 0