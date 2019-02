Praha - Fotbalisté Ostravy vstoupili do jarní části první ligy remízou 1:1 na hřišti Dukly a klesli na čtvrté místo o bod za Jablonec. Pražané v neúplné tabulce poskočili na předposlední pozici, ale Karviná má k dobru sobotní zápas s Opavou. Domácí poslal v duelu 20. kola do vedení ve 13. minutě Jakub Podaný, ještě do pauzy srovnala zimní posila Nemanja Kuzmanovič. Baník si vytvořil mnoho dalších šancí, ale gólmana Filipa Radu už nepřekonal, brankáře Dukly také jednou zachránilo břevno.

Dukla nasadila do základní sestavy zimní posily obránce Kozmu a španělského záložníka Gonzáleze, za Baník v lize debutoval srbský útočník Kuzmanovič.

Na Julisce jako první skórovali hosté, ale Hrubého branka nebyla uznána kvůli útočnému faulu. Ve 13. minutě se dostala do vedení Dukla po velké chybě obránce Stronatiho. Jeho nepovedenou "malou domů" vystihl Tetour, který sice neprostřelil vyběhnutého brankáře Laštůvku, ale volný Podaný už ze snadné dorážky nezaváhal.

Ostravský tým, který měl společně s Plzní nejlepší ligovou obranu, inkasoval poprvé po 303 minutách. Baník odpověděl po půlhodině hry, kdy se Kuzmanovič z dálky trefil výstavní střelou pod břevno. Bývalý kapitán Opavy si připsal šestý gól v ligové sezoně.

Hosté v závěru prvního poločasu převzali iniciativu a sahali po druhé brance. Hrubý hlavičkoval těsně nad břevno, Jánošovu tvrdou ránu vyrazil Rada na roh a gólman Dukly poté zneškodnil i pokus Filla.

Pražané mohli hned na začátku druhého poločasu opět získat vedení, González však v dobré pozici vystřelil o kousek vedle. Na druhé straně Holzerovu ránu vytěsnil Rada. Ostravský tlak však opadl a šance si vytvářela i Dukla. Při jedné z nich Podaný z voleje těsně přestřelil.

V závěru opět Slezané přidali. Rada podržel domácí i v 71. minutě, kdy si poradil s Barošovou střelou. Chvíli poté Hrubý po odraženém balonu napálil spojnici břevna a tyče. Pozorný brankář Dukly pak znovu vychytal Baroše a sólovou akci střídajícího Holíka zase na druhé straně ukončil dobrým zákrokem Laštůvka. Dukla tak doma v lize neprohrála s Ostravou posedmé za sebou.

Dukla Praha - Baník Ostrava 1:1 (1:1)

Branky: 13. Podaný - 31. Kuzmanovič. Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Hock. ŽK: González - Jánoš. Diváci: 2863.

Dukla: Rada - Kozma, Ostojič, Bezpalec - Miloševič (90.+4 Douděra), Krunert, Koval, González (73. Holík), Souček - Tetour (81. Djuranovič), Podaný. Trenér: Skuhravý.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo (87. Jirásek), Hrubý, Jánoš, Holzer (73. Granečný) - Kuzmanovič (79. J. Šašinka), Baroš. Trenér: Páník.