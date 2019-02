Praha - Fotbalisté Ostravy vstoupili do jarní části první ligy remízou 1:1 na hřišti Dukly a klesli na čtvrté místo o bod za Jablonec. Pražané v neúplné tabulce poskočili na předposlední pozici, ale Karviná má k dobru sobotní zápas s Opavou. Domácí poslal v duelu 20. kola do vedení ve 13. minutě Jakub Podaný, ještě do pauzy srovnala zimní posila Nemanja Kuzmanovič. Baník si vytvořil mnoho dalších šancí, ale gólmana Filipa Radu už nepřekonal, brankáře Dukly také jednou zachránilo břevno.

Dukla nasadila do základní sestavy zimní posily obránce Kozmu a španělského záložníka Gonzáleze, za Baník v lize debutoval srbský útočník Kuzmanovič.

Na Julisce jako první skórovali hosté, ale Hrubého branka nebyla uznána kvůli útočnému faulu. Ve 13. minutě se dostala do vedení Dukla po velké chybě obránce Stronatiho. Jeho nepovedenou "malou domů" vystihl Tetour, který sice neprostřelil vyběhnutého brankáře Laštůvku, ale volný Podaný už ze snadné dorážky nezaváhal.

Ostravský tým, který měl společně s Plzní nejlepší ligovou obranu, inkasoval poprvé po 303 minutách. Baník odpověděl po půlhodině hry, kdy se Kuzmanovič z dálky trefil výstavní střelou pod břevno. Bývalý kapitán Opavy si připsal šestý gól v ligové sezoně.

Hosté v závěru prvního poločasu převzali iniciativu a sahali po druhé brance. Hrubý hlavičkoval těsně nad břevno, Jánošovu tvrdou ránu vyrazil Rada na roh a gólman Dukly poté zneškodnil i pokus Filla.

Pražané mohli hned na začátku druhého poločasu opět získat vedení, González však v dobré pozici vystřelil o kousek vedle. Na druhé straně Holzerovu ránu vytěsnil Rada. Ostravský tlak však opadl a šance si vytvářela i Dukla. Při jedné z nich Podaný z voleje těsně přestřelil.

V závěru opět Slezané přidali. Rada podržel domácí i v 71. minutě, kdy si poradil s Barošovou střelou. Chvíli poté Hrubý po odraženém balonu napálil spojnici břevna a tyče. Pozorný brankář Dukly pak znovu vychytal Baroše a sólovou akci střídajícího Holíka zase na druhé straně ukončil dobrým zákrokem Laštůvka. Dukla tak doma v lize neprohrála s Ostravou posedmé za sebou.

Hlasy po utkání:

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Na to, že to bylo první jarní kolo, jsme viděli z mého pohledu velice kvalitní utkání. My jsme prvních 25 minut hráli to, na čem tvrdě pracujeme. I když šťastně, byli jsme za to odměněni a měli i spoustu nevyřešených brejkových situací čtyři na tři. Dostali jsme krásný gól na 1:1 po naší chybě, kdy jsme mohli hrát míč nahoru. Pak do poločasu bylo vidět, že to s námi trošičku zamávalo a soupeř měl několik standardních situací. Dvacet minut druhého poločasu bylo takových, jak si představuji. Vyvrcholilo to šancí ze standardky Podaného, ale daleko víc mě mrzí ty dvě brejkové situace ze začátku poločasu. Pak se ukázala síla Baníku ve standardních situacích, měli jsme tam štěstí, podržel nás Filip Rada. Z tohoto pohledu zasloužená remíza, ale pro mě byl dnes daleko důležitější výkon. Pokud budeme takhle dál pokračovat a budeme se zlepšovat, tak nás jednou tříbodová výhra nemine."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Na to úvodní kolo mělo utkání slušnou úroveň. Obě mužstva hrála na vítězství až do konce, nikdo to nezatáhl, že by bránil. My těch brankových situací možná měli víc, ale o to byly nebezpečnější jejich utažené brejky, balony do kapes, které tam byly obrovsky nepříjemné. Některým našim hráčům se nedařilo tak, jak bych si představoval. Ale úsilí a týmová práce tam byly. Věřili jsme si, že tady vyhrajeme, ale myslím, že Rada měl dnes také svůj den, pochytal to. Při nepříjemných situacích, při nichž někteří gólmani už sedí na zadku, on ještě čeká a na poslední chvíli to vytáhne. Byla tam spousta zblokovaných střel. Trošku nás mrzí, že jsme ten druhý gól nedali. Ale někdy vás v takových utkáních soupeř brejkne a odjíždíte, že nemáte ani ten bod."

Dukla Praha - Baník Ostrava 1:1 (1:1)

Branky: 13. Podaný - 31. Kuzmanovič. Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Hock. ŽK: González - Jánoš. Diváci: 2863.

Dukla: Rada - Kozma, Ostojič, Bezpalec - Miloševič (90.+4 Douděra), Krunert, Koval, González (73. Holík), Souček - Tetour (81. Djuranovič), Podaný. Trenér: Skuhravý.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo (87. Jirásek), Hrubý, Jánoš, Holzer (73. Granečný) - Kuzmanovič (79. J. Šašinka), Baroš. Trenér: Páník.