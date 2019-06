Ostrava začala přípravu se Smolou i Lalkovičem

Ostrava - Se dvěma posilami zahájili letní přípravu fotbalisté Ostravy. Pátý tým uplynulé sezony do ní nastoupil s útočníkem Tomášem Smolou a záložníkem Milanem Lalkovičem. Trenér Bohumil Páník měl na prvním tréninku na hřišti v Radvanicích pohromadě 25 hráčů včetně čtyř gólmanů.

Z kádru nikdo neodešel, z hostování se naopak vrátili Petr Breda (Jihlava), Jakub Pokorný (Hradec Králové), Dyjan Carlos de Azevedo (Paris FC), Matěj Helešic (České Budějovice) a Josef Celba s Filipem Kaločem (Vítkovice).

"Se Smolou a Lalkovičem jsem spokojený. Jeden je hráč zprava, ale i zleva, který je individuálně vybavený. Viděl jsem ho v Olomouci hrát zleva, kde dal naší juniorce asi tři góly. Takže kvalitu demonstroval. A druhý je útočník, klasická devítka, která se dovede prát se stopery. Oba jsou dobrá trefa," řekl kouč Páník.

Podle něj tím snaha o posílení kádru Baníku nekončí. "Řešíme víc hráčů, ale když je řeknu, určitě to zaregistrují ostatní mančafty. Je to vnitřní věc klubu, uvidíme, co z toho vyjde," řekl Páník.

Baník odehraje první přípravný zápas v sobotu na hřišti Slovanu Bratislava. Po víkendu zamíří na soustředění do Rakouska, kde se utká s Mol Vidi, Osijekem a Austrií Videň.